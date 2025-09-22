Premier League, 1-1 nel big match tra Arsenal e M.City | Prove di fuga per il Liverpool

Pareggio tra i Gunners e i Citizens, e a godere è il Liverpool, che si mette a più 5 dal secondo posto e prova già la prima fuga della stagione.

Si è conclusa ieri pomeriggio la quinta giornata di Premier League, che ha regalato non poche emozioni. E a fare da match conclusivo è stato il big match disputatosi tra l’Arsenal e il Manchester City. La sfida si preannunciava bollente, vista anche la rivalità degli ultimi anni, dove i Gunners hanno conteso il titolo alla squadra di Guardiola, senza mai riuscire a toglierglielo, e così è stato.

I Citizens partono forte, e al nono minuto passano in vantaggio con il solito Erling Braut Haaland. Il tempo passa, gli uomini di Mikel Arteta tentano di agguantare il pareggio, ma il fortino del City resiste. Fino al 93esimo però, quando il brasiliano Gabriel Martinelli riesce a pareggiare la partita.

Un punto che dunque fa tanto per l’Arsenal, visto come si erano messe le cose, e che non è totalmente da buttare per gli Sky Blues, ma che comunque fa sorridere su tutti una sola squadra, vale a dire il Liverpool, che sta provando già a fare la prima mini fuga della stagione.

Sorride il Liverpool

Sabato ad ora di pranzo a scendere in campo era stato il Liverpool, che ha giocato il derby contro l’Everton. Al netto della rivalità però i Reds hanno sbrigato la pratica, battendo per 2-1 i cugini. Decisivi i centri di Gravenberch ed Ekitike, inutile invece quello dei Toffees siglato da Gueye.

Questa è dunque la quinta vittoria su cinque per i ragazzi di Arne Slot, che si candidano fortemente ad un nuovo trionfo, dopo quello dello scorso anno, in Premier League. E come dicevamo il risultato maturato tra Arsenal e Manchester City non può che far sorridere tutto il Liverpool.

Allungo in classifica dei Reds

Con i risultati del quinto turno di campionato dunque i Reds allungano in classifica. Sull’Arsenal, secondo, i punti di margine sono diventati già 5.

Ancora più ampio il divario dal Manchester City, che è invece di 8 lunghezze. Il Liverpool quindi pare favoritissimo per riconfermarsi campione.