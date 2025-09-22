La Serie A perde il suo più grande talento: addio a zero a giugno | La società non gli rinnova il contratto

Il campionato italiano rischia di diventare ancora più povero di quanto non sia già. Un grande campione è pronto a salutare la Serie A

Il calcio italiano sta perdendo terreno rispetto a quello dei paesi europei più importanti. È sufficiente mettere a confronto una qualsiasi partita del nostro campionato con una di Premier League o della Liga per rendersene conto.

Forse solo la pirotecnica sfida tra Juventus ed Inter conclusa con la rocambolesca vittoria per 4-3 dei bianconeri ha regalato emozioni e colpi di scena degne di una grande partita europea. Per il resto regna una sostanziale mediocrità.

Un livello complessivo tutt’altro che esaltante, il segnale inequivocabile di un progressivo e inarrestabile impoverimento tecnico che rischia di acuirsi da qui alle prossime stagioni. Anche perché aumentano le voci di addio imminente da parte di un grande giocatore.

Il talento individuale è la base e l’essenza stessa del gioco del calcio e quando questo viene a mancare il gioco stesso ne risente, diventando molto più noioso e prevedibile. Per tale ragione ogni volta che un campione se ne va è come una ferita difficile da sanare.

A giugno 2026 l’addio è scontato, i tifosi sono rassegnati

Domenica scorsa durante la sfida tra la Roma e il Torino vinta 1-0 dai granata grazie a un gran gol di Giovanni Simeone, Paulo Dybala è stato costretto a uscire a causa di un problema muscolare, l’ennesimo della sua carriera.

Gli esami a cui è stato sottoposto l’attaccante argentino hanno evidenziato una lesione che lo terrà lontano dai campi per almeno due settimane, se non di più. Una tegola pesantissima per la Joya e per la stessa Roma che dovrà fare a meno del suo giocatore di maggior classe.

Il contratto non sarà rinnovato, ormai non ci sono dubbi

L’infortunio di domenica scorsa, l’ennesimo, sembra aver messo una pietra sopra il rapporto tra lo stesso Dybala e il club giallorosso. Se qualcuno a Trigoria poteva nutrire ancora dei dubbi sulla possibilità di rinnovargli o meno il contratto, quanto accaduto due giorni fa li ha cancellati una volta per tutte.

Il rapporto contrattuale tra l’ex stella della Juventus e la Roma terminerà il 30 giugno del 2026 e in questo momento l’ipotesi di un prolungamento è quasi fantascienza. Tra qualche mese Dybala saluterà la Capitale e forse raggiungerà il suo grande amico Leandro Paredes al Boca Juniors.