Elkann in persona presenta ricorso: VERONA-JUVE SI RIGIOCA | La FIGC cerca una data per il recupero

Non si placano le polemiche dopo il pareggio della Juve sul campo del Verona. Elkann in prima linea contro i torti arbitrali subiti, e spunta la possibilità di ripetere la gara.

La Juventus di Igor Tudor manca l’appuntamento con la quarta vittoria consecutiva in Serie A, andando ad impattare in casa dell’Hellas Verona. Allo stadio Bentegodi la sfida tra scaligeri e bianconeri è terminata sul risultato di 1-1. Ma, oltre alla non brillante prestazione dei bianconeri, il pareggio della Vecchia Signora si trascina tante polemiche arbitrali.

Sotto i riflettori ci finisce il direttore di gara Antonio Rapuano, con due episodi fortemente contestati dal mondo Juve. Il primo riguarda il calcio di rigore assegnato al Verona, per fallo di mano di Joao Mario. Il difensore portoghese tocca effettivamente la sfera col braccio, ma sono state sollevate polemiche sulla dinamica dell’azione e sull’involontarietà del fallo.

Il secondo episodio oggetto di critiche è rappresentato dal colpo con il braccio di Orban ai danni del difensore juventino Gatti. L’attaccante degli scaligeri, autore della rete che ha ristabilito la parità al Bentegodi, ha commesso un gesto da molti reputato violento, colpendo in volto l’avversario bianconero. Rapuano ha deciso di sanzionarlo con il cartellino giallo, mentre da regolamento avrebbe dovuto estrarre il rosso.

Anche il VAR è stato oggetto di critiche, la mancata revisione da parte dell’assistente Aureliano ha mandato su tutte le furie la squadra bianconera.

Verona-Juve non è finita: errore tecnico e ricorso

A fine partita Igor Tudor non ha nascosto tutta la sua rabbia per l’operato del direttore di gara. Il tecnico bianconero ha tuonato: “Oggi avrei voluto avere un altro arbitro“.

Secondo quanto filtra si va verso la retrocessione dell’arbitro in Serie B. i vertici AIA non hanno apprezzato le decisioni prese dal fischietto della sezione di Rimini, che nelle prossime giornate dirigerà gare della serie cadetta. In particolare il mancato rosso ad Orban viene considerato come l’episodio più grave in una giornata particolarmente complicata per il direttore di gara.

Verona-Juve, i bianconeri possono presentare ricorso

Tornando all’episodio del calcio di rigore assegnato al Verona, ha fatto scalpore quanto annunciato dopo la gara da Maurizio Pistocchi. Il giornalista ha svelato che durante l’annuncio VAR della massima punizione, l’arbitro ha indicato che a commettere fallo fosse stato Kalulu, mentre il tocco col braccio è di Joao Mario.

Sarà fondamentale ora leggere il referto, qualora l’errore fosse stato messo nero su bianco, per la Juve si aprirebbe la possibilità di fare ricorso per scambio di persona da parte dell’arbitro. Qualora il ricorso venisse accettato la FIGC potrebbe disporre la ripetizione della gara, ipotesi remota al momento ma tecnicamente da non scartare.