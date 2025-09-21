Squilla il telefono, chiamata di prestigio: Padoin è il nuovo allenatore | Ha rescisso con l’Under 20 della Juve

Chiamata di prestigio per Simone Padoin, ex centrocampista e allenatore della Juve Under 20. Pronta la rescissione del contratto con la squadra bianconera.

L’ex centrocampista Simone Padoin ha iniziato la sua prima stagione da allenatore della formazione Under 20 della Juventus. Lo scorso anno svolgeva il ruolo di vice, mentre dal 2025 è stato promosso come tecnico in carica della formazione giovanile.

Il classe ’84, ritiratosi ufficialmente dal calcio giocato nel 2020, da giocatore della Juventus ha vinto 5 scudetti, 3 Supercoppe italiane e 2 Coppe Italia. In cinque stagioni con la Vecchia Signora ha collezionato 107 presenze, mettendo a segno tre reti.

Dopo l’addio ai bianconeri sono arrivate le esperienze al Cagliari ed in Serie B con l’Ascoli, col quale ha chiuso definitivamente la sua carriera agonistica. Successivamente è tornato alla Continassa, ricoprendo per tre anni il ruolo di collaboratore di Massimiliano Allegri, già suo tecnico nella Juve.

Poi nella scorsa stagione ha svolto il ruolo di vice allenatore di Francesco Magnanelli, sulla panchina della squadra Under 20 della Juve. Lo scorso luglio è arrivata invece la promozione al ruolo di allenatore della squadra giovanile bianconera.

Sorpresa Padoin, arriva la chiamata di prestigio

L’inizio di stagione della squadra giovanile, impegnata nel campionato Primavera e nella Uefa Youth League, non è stato entusiasmante. In campionato i bianconeri navigano a ridosso della zona retrocessione, con 4 punti accumulati in altrettante gare.

L’esordio nella competizione europea ha visto la compagine Under 20 bianconera soccombere per 2-3 contro i pari età del Borussia Dortmund. Ora, in attesa dei prossimi impegni della squadra giovanile, arriva una svolta importante per la sua carriera.

Padoin può salutare la Juve Under 20, c’è l’indizio ufficiale

La partenza di stagione sottotono potrebbe essere l’antipasto di un addio a sorpresa in casa bianconera. È infatti notizia fresca il conseguimento del patentino FIFA Pro da parte dell’ex centrocampista juventino. Il tecnico ora è abilitato ad allenare qualsiasi squadra dei massimi campionati nazionali in Europa, oltre alle competizioni continentali.

Non è escluso dunque che arrivi una chiamata di prestigio per l’ex centrocampista a stretto giro di posta. Le ambizioni professionali del neo tecnico Fifa Pro potrebbero presto portarlo a rescindere il contratto con la società bianconera. Può essere il momento giusto per il salto in una squadra di Serie C, senza dimenticare importanti piazze in Serie B che non sono partite col piede giusto in questa stagione, come Sampdoria, Bari o Pescara.