Mister mi hai convinto, accetto di giocare per l’Italia: Gattuso apre lo spumante | Con lui si va al Mondiale al 100%

Rino Gattuso potrebbe accoglie un giovane talento del nostro calcio, un elemento in grado di accrescere la qualità della Nazionale italiana

Le due vittorie ottenute a settembre contro Estonia e Israele hanno parzialmente rimesso in sesto la classifica del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Purtroppo però con gli 11 gol realizzati contro la Moldavia la Norvegia ha di fatto blindato il primo posto che vale l’accesso diretto alla kermesse iridata.

La Nazionale italiana con ogni probabilità sarà costretta a passare per le forche caudine dei playoff, un’opzione che il commissario tecnico Rino Gattuso avrebbe evitato molto volentieri soprattutto alla luce delle fallimentari occasioni precedenti.

Fallire la qualificazione al mondiale per la terza volta consecutiva sarebbe un vero e proprio psicodramma per tutto il calcio italiano e il primo ad esserne consapevole è proprio l’ex allenatore di Milan e Napoli.

Per questo motivo soprattutto in vista dei probabili turni di spareggio, Gattuso sta cercando di capire se sia possibile attingere al bacino del nostro campionato cercando di ottenere una sorta di ‘Mateo Retegui bis‘.

Gattuso vuole vedere il grande talento a Coverciano

Com’è noto il centravanti argentino trasferitosi l’estate scorsa in Arabia Saudita è stato potenzialmente strappato alla Nazionale campione del mondo in carica da Roberto Mancini che per primo ne scoprì il talento e lo straordinario fiuto del gol.

Ora Gattuso spera di affiancare all’ex bomber di Genoa e Atalanta il talento cristallino di Matias Soulé, il 22enne attaccante scoperto dalla Juventus e acquistato dalla Roma nell’estate del 2024 per 30 milioni di euro.

La risposta al CT non lascia presagire niente di buono

In realtà quasi due anni fa Luciano Spalletti, allora alla guida della Nazionale, cercò di convincere Soulé a dire sì all’azzurro ma la risposta del diretto interessato non lasciò alcuna speranza: “Ho parlato con Spalletti e gli ho detto la verità, ovvero che mi sentivo argentino. Sto aspettando l’Argentina, non so se arriverà adesso o dopo, ma sono argentino, sono nato lì e il cuore mi dice sempre Argentina”.

Nel frattempo però l’attaccante giallorosso non ha giocato neanche un minuto con la maglia dell’Albiceleste, uno stallo di cui potrebbe approfittare proprio Gattuso magari già nei prossimi giorni. Il talento di Soulé è indiscutibile e farebbe assai comodo alla Nazionale italiana, soprattutto in vista dei sempre più probabili playoff.