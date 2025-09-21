Mister, io non entro in campo: CAOS IN SERIE A | Il bomber ha rifiutato il cambio, è già fuori rosa

Scoppia il caos in Serie A. L’attaccante rifiuta di entrare in campo e lo comunica apertamente al tecnico prima della sostituzione. Ecco svelato il motivo del no.

Entrare in campo? No, grazie. Ha del clamoroso quanto accaduto in Serie A, col perentorio rifiuto del bomber di scendere sul rettangolo da gioco a gara in corso. Il tecnico ha dovuto fare i conti con un cambio di programma rispetto alle decisioni prese durante la partita. E non è la prima volta che accade nel campionato italiano.

In tanti ricorderanno l’episodio che ha coinvolto Diego Forlan. L’attaccante che si è rifiutato di scendere in campo durante la partita Inter-Atalanta è un esempio lampante di come i rapporti tra giocatori e allenatori possano essere tesi anche durante le partite.

L’allenatore Claudio Ranieri decide di sostituire Obi con Forlan, chiedendogli di giocare sulla fascia, ma il giocatore uruguaiano rifiuta, affermando che preferirebbe entrare in campo in un ruolo diverso. Questa decisione spiazza l’allenatore, che è costretto a schierare Davide Faraoni al posto di Forlan.

Non è un caso isolato di un giocatore che si rifiuta di scendere in campo. Christian Panucci, ad esempio, aveva già avuto episodi simili con Fabio Capello durante la sua esperienza alla Roma. Nel 2004, durante la partita Reggina-Roma, Capello decide di sostituire un giocatore e chiama Panucci, ma il difensore rifiuta di riscaldarsi e rimane seduto in panchina, creando un gelo tra i due.

Sostituzione rifiutata, il bomber non scende in campo

Questi episodi dimostrano come i rapporti tra giocatori e allenatori possano essere complessi e come le decisioni tattiche possano essere fonte di conflitto.

La comunicazione e la comprensione reciproca sono fondamentali per evitare situazioni simili e garantire un lavoro di squadra efficace. Ma spesso si innescano dinamiche che non c’entrano nulla col campo da gioco.

Retroscena Reginaldo, il cambio rifiutato dopo la cessione

Un altro episodio del genere ha coinvolto Reginaldo, attaccante brasiliano che esordì in Serie A con la maglia del Treviso.

Il calciatore, oggi ancora attivo nelle serie minori, ha raccontato al podcast Doppio Passo cosa accadde con la squadra biancoceleste. Il brasiliano era reduce dalla gara contro il Lecce, dove aveva trovato il gol. Nella sfida successiva il tecnico lo tenne in panchina ma l’attaccante si rifiutò di entrare sul punteggio di 3-1 per il Messina. Il brasiliano ha poi spiegato che il tecnico non lo schierò perché era stato già ceduto alla Fiorentina.