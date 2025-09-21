Fognini disperato dopo il ritiro: “Vivo a spese di mamma e papà” | È rimasto senza un euro

Clamorosa rivelazione di Fabio Fognini dopo il ritiro ufficiale dalle scene tennistiche. L’atleta costretto ad appoggiarsi economicamente sul supporto dei genitori.

Il suo ritiro ufficiale dal tennis ha emozionato tifosi ed appassionati, Fabio Fognini ha salutato la disciplina dopo aver stupito tutti a Wimbledon questa estate. Il tennista ligure, nella sua ultima apparizione agonistica, ha dato tanto filo da torcere ad un certo Carlos Alcaraz, da poco tornato in vetta alla classifica ATP ai danni di Jannik Sinner.

L’ultima apparizione del tennista ligure, contro il talento spagnolo, è andata in scena sul Campo Centrale di Church Road. Lì Fognini è riuscito a fermare il tempo, costringendo l’avversario ad un incontro durato 4 ore e 37 minuti, incollando allo schermo milioni di tifosi ed appassionati.

In diversi tratti della gara il classe ’88 ha dato la sensazione di poter eliminare dai giochi Carlos Alcaraz al primo turno di Wimbledon. Ma il nativo di Murcia è riuscito ad emergere, seppure solo al quinto set, eliminando l’avversario ligure.

L’ex numero 9 del ranking ATP ha parlato di recente proprio del dualismo in vetta alla graduatoria mondiale della disciplina. Fognini ha evidenziato le differenze tra i due prodigi del tennis attuale, paragonandoli a due mostri sacri del tennis come Federer e Nadal.

Confessione a sorpresa di Fognini dopo il ritiro

Parlando del tennista altoatesino, Fognini ne ha elogiato la tenuta fisica del connazionale, utilizzando il termine “Quadrato” per descrivere il suo stile di gioco. Mentre dello spagnolo ha evidenziato la capacità di trasmettere divertimento e leggerezza in campo.

Di recente poi il tennista ligure ha confessato un retroscena a sorpresa, che coinvolge il supporto finanziario che gli hanno garantito i genitori in passato.

Fognini a corto di risorse, i genitori come sponsor da giovane

L’ex tennista ligure, intervistato da Cattelan nel podcast Supernova, ha toccato tanti temi tra cui quello delle risorse finanziarie nel circuito ATP. Scherzando sul ricco montepremi portato a casa da Alcaraz dopo la vittoroa degli US Open, l’ex numero 9 è tornato agli albori della sua carriera.

Parlando dei tennisti emergenti e delle spese da affrontare Fognini ha svelato: “ Ci sono tanti giocatori che fanno fatica e hanno bisogno di sponsor. Da giovane io ho avuto la fortuna di avere papà dietro con la mamma a farmi da sponsor.”