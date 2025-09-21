Crack, c’è una lesione pesante: infortunio serio, Tudor resta di sasso | Ko anche per Real Madrid-Juve

Il tecnico bianconero è senza parole: un big si fa male seriamente, e resterà ko anche per la sfida tra la Vecchia Signora e il Real Madrid che si giocherà dopo la prossima sosta nazionali.

Gli infortuni rappresentano una delle principali variabili in grado di condizionare l’andamento di una stagione calcistica. Non riguardano solo i singoli atleti, ma possono avere ripercussioni sull’intero equilibrio di una squadra, influenzando risultati, strategie e obiettivi. Nel calcio moderno, caratterizzato da ritmi intensi e calendari fitti di impegni, la gestione della condizione fisica diventa cruciale.

Le lesioni muscolari, i traumi articolari e i problemi di lunga durata possono costringere gli allenatori a modificare schemi di gioco e rotazioni, incidendo sulla continuità delle prestazioni. Non di rado, infatti, un infortunio a un giocatore chiave comporta un adattamento complessivo, con effetti visibili non solo sul campo ma anche nella psicologia del gruppo.

Un esempio recente si è verificato alla Juventus, che ha dovuto affrontare diverse assenze di rilievo nell’arco della passata stagione. Ciò ha reso più complessa la gestione delle partite e ha influito sul percorso della squadra in campionato e nelle competizioni internazionali. La prevenzione, il recupero personalizzato e il supporto medico-specialistico sono diventati elementi centrali per i club, che investono sempre di più nella tutela dei propri atleti. Ridurre al minimo l’impatto degli infortuni resta una delle sfide principali del calcio contemporaneo.

Tudor resta senza parole

Ancora una volta, anche in questa nuova stagione, una situazione legata agli infortuni ha colpito la Juventus, con mister Igor Tudor che è rimasto senza parole.

Un titolarissimo infatti è rimasto vittima di un problema piuttosto serio, riportando una lesione, tanto che il giocatore in questione rimarrà ai box anche per la grande sfida del Bernabeu tra la Vecchia Signora e il Real Madrid.

Infortunio serio, salta Real Madrid-Juventus

Nella serata di martedì, Trent Alexander Arnold ha lasciato il campo nella sfida tra Real e Marsiglia dopo pochi minuti dal fischio d’inizio a causa di un problema muscolare.

Dopo gli esami strumentali del caso, si è verificato che l’inglese è rimasto vittima di una lesione al bicipite femorale, che, tradotto, comporta uno stop di 6-8 settimane, tanto da dover rimanere ai box anche nella sfida contro la Juve. Una brutta botta per lui e per il Real Madrid, con Tudor che dal canto suo rimane a bocca aperta, conscio di avere un problema in meno per la super sfida.