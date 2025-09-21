Comunicazione via e-mail per la Ferrari: Leclerc annuncia l’addio | Vasseur ha fatto di tutto per trattenerlo

La Ferrari rischia di perdere Charles Leclerc. Il pilota monegasco non ne può più di vedere vincere gli altri e avrebbe deciso di andarsene

Tra un mese esatto Charles Leclerc compirà 28 anni. Per un pilota di Formula Uno è un’età ancora giovane come dimostrano importanti riferimenti del passato: quasi tutti i grandi campioni del motorsport hanno vinto svariati titoli iridati ben oltre i 30 anni.

Il problema principale che impedisce al driver monegasco di costruirsi un futuro da protagonista e da vincente è la Ferrari con la sua attuale scarsa competitività. La SF-25 non si è rivelata all’altezza delle aspettative dei tifosi e degli stessi piloti.

Ingegneri e progettisti hanno realizzato una vettura di gran lunga inferiore a quella delle altre scuderie e i risultati ottenuti finora in stagione lo dimostrano ampiamente. La conseguenza è che sia Hamilton che Leclerc non sono riusciti a vincere neanche una gara.

Le prospettive a breve e medio termine tra l’altro sono tutt’altro che esaltanti. La sensazione anche in base alle informazioni che trapelano dalle sedi dei principali team di Formula Uno è che anche nel 2026 le vetture di Maranello saranno inferiori alla concorrenza.

Leclerc pensa all’addio, l’annuncio sembra imminente

Di qui prende sempre più consistenza l’ipotesi, tutt’altro che peregrina, di un addio di Leclerc al termine di questa stagione. L’indiscrezione arriva direttamente da alcuni tra i giornalisti più esperti e di lungo corso.

Uno di questi è il leggendario Giorgio Terruzzi che nel corso di un suo intervento durante un podcast dedicato alle quattro ruote, ha lasciato intendere come le strade di Leclerc e della Ferrari siano ormai in procinto di separarsi.

La Ferrari non può farci niente, Leclerc sta per salutare

“Pur comprendendo le ragioni di un legame assai profondo e sincero, quello tra Leclerc e Maranello, voler bene davvero a questo fuoriclasse senza corona, inchiodato in una delusione cronica, porta a pensare che gli serva cambiare aria. Ormai è un pensiero sempre più pressante“.

Siamo dunque ai titoli di coda del rapporto tra il pilota di Monte Carlo e il Cavallino Rampante? In realtà nulla è certo, anzi. Ad oggi l’ipotesi di una permanenza di Leclerc a Maranello è ancora la più gettonata, anche perché sembra che i vertici della scuderia modenese gli abbiano garantito la realizzazione di una vettura competitiva per il prossimo anno.