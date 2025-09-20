ULTIM’ORA SINNER: non parteciperà alla Coppa Davis | La decisione fa infuriare tutta Italia

Jannik Sinner si sta allenando in vista dei prossimi impegni. L’unico dubbio è legato alla sua presenza o meno alle Finals della Coppa Davis

Qualsiasi decisione prenda Jannik Sinner, le polemiche sono garantite. Il tennista altoatesino numero 2 del ranking ATP, subito dopo la finale degli US Open persa contro il grande rivale Carlos Alcaraz aveva dichiarato di voler uscire dalla sua “comfort zone“.

In sintesi, per riuscire a realizzare il controsorpasso in vetta al ranking ai danni del talento di Murcia è necessario che Sinner si rimetta parzialmente in discussione e apporti qualche significativo cambiamento nel suo stile di gioco.

Ciò significa correre il rischio di perdere qualche partita contro avversari ampiamente alla sua portata, magari in tornei di minore importanza. Non è un caso in effetti che il fuoriclasse di San Candido abbia deciso di partecipare a qualche Atp 500 in questo finale di stagione.

Sarà proprio in quei contesti che Sinner proverà nuove soluzioni, anche a costo di non vincere i tornei in questione. Da qui a metà novembre resta però il nodo più difficile da districare, quello della sua eventuale partecipazione alle fasi finali della Coppa Davis.

Sinner in Coppa Davis, sì o no? Gli indizi parlano chiaro

L’Italia è ormai riconosciuta all’unanimità come la nuova grande potenza del tennis mondiale: lo dimostrano i risultati nei grandi tornei individuali, sia di Sinner che degli altri atleti azzurri, e soprattutto le ultime due vittorie consecutive in Coppa Davis.

Sinner, Musetti, Sonego e compagni hanno riportato il nostro paese ai vertici rinverdendo i fasti della leggendaria Nazionale degli anni ’70, quella formata da Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli. Ora però in vista delle fasi finali in programma Bologna a metà novembre resta in piedi l’interrogativo più importante: Sinner ci sarà o no?

Scoppia la polemica, Sinner torna nel mirino della critica

In realtà ad oggi il campione di San Candido non ha ancora preso una decisione definitiva anche se in tanti hanno la sensazione che alla fine darà forfait. Anche perché la Davis si disputerà appena due giorni dopo la conclusione delle Atp Finals di Torino.

Il presidente della Federazione Angelo Binaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si augura di vedere tutti i tennisti migliori prendere parte alle Final Eight della Coppa Davis. “È giusto però che Sinner e Musetti si sentano liberi di decidere – ha sottolineato Binaghi -, non devono dimostrare niente a nessuno“.