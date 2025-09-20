Tempesta a Coverciano: Nazionale azzurra coinvolta in un terribile scandalo | Peggio del caso Tonali-Fagioli

Un nuovo scandalo scuote Coverciano. Ecco il caso che coinvolge la Nazionale azzurra, lo scenario è peggiore della vicenda scommesse di due anni fa.

Sono passati quasi due anni da quando il caso scommesse turbò la quiete del ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano. Nell’ottobre del 2023 i rappresentanti delle forze dell’ordine piombarono nel centro sportivo federale, per avere colloqui con due calciatori tirati in ballo da Fabrizio Corona dopo l’esplosione del caso che coinvolse Nicolò Fagioli.

La polizia italiana in quel caso ascoltò Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Dopo il colloquio con le forze dell’ordine i due calciatori vennero rimandati a casa dalla FIGC. I vertici federali ritennero corretto allontanare i giocatori dal ritiro azzurro, per evitare nuovi scossoni all’interno del gruppo nazionale.

All’epoca il commissario tecnico era Luciano Spalletti, che motivò la scelta di allontanare i due dal ritiro azzurro per salvaguardare la loro tranquillità. Oggi sulla panchina azzurra siede invece Gennaro Gattuso, scelto dalla FIGC dopo il flop del tecnico toscano all’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Nelle prime due gare ufficiali con l’ex centrocampista da CT, l’Italia ha trovato altrettante vittorie. Prima il largo 5-0 arrivato contro l’Estonia, poi la partita folle contro Israele, finita per 5-4 in favore degli azzurri grazie alla rete decisiva proprio di Tonali. Gli azzurri hanno agganciato il secondo posto nel girone, mentre la Norvegia è sempre più capolista ed imprendibile nella differenza reti.

Nuovo scandalo a Coverciano: piovono gravi accuse

La Nazionale azzurra tornerà in campo ad ottobre e lo spettro dei playoff si fa sempre più concreto. L’Italia rischia di mancare per la terza volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali, evento unico nella storia della nostra rappresentativa.

In attesa delle nuove e decisive sfide, esplode un caso che tira in ballo un calciatore azzurro. Ecco l’accusa che piomba dalle parti di Coverciano.

La tentatrice colpisce Coverciano: la trappola delle Iene

Parliamo di un caso che sta facendo discutere sul web e non solo. Il servizio televisivo delle Iene, intitolato Occhi Spaccanti, che ha per protagonista l’ex tentatrice di Temptation Island, Maika Randazzo.

Quest’ultima ha teso una trappola a vari personaggi pubblici italiani, che l’hanno corteggiata sul web nonostante avessero moglie e figli. Tra questi c’è anche un calciatore della Nazionale italiana.