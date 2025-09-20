Sandro Sabatini lascia il podcast col Pengwin: cosa è successo e perché

Sandro Sabatini: arriva in diretta l’annuncio che gela il mondo sportivo in Italia. Ecco spiegata la vicenda che ha coinvolto uno dei volti più amati dell’informazione calcistica.

È uno dei volti più iconici del giornalismo sportivo in Italia, Sandro Sabatini è entrato nelle case di milioni di tifosi e appassionati di calcio italiani tramite il piccolo schermo e non solo. La sua lunga carriera parte negli anni ’80, quando a Montecatini Terme commenta le gare di basket e calcio delle squadre locali.

In seguito approderà nella redazione di Tuttosport, per cui seguiva da inviato le vicende del Milan, nei primi anni della presidenza di Silvio Berlusconi. All’epoca arriva anche il debutto televisivo, iniziando la collaborazione con Sandro Piccinini nella fascia serale di Rete 4.

Una nuova svolta professionale segna la sua carriera nel 1994. Sandro Sabatini diverrà responsabile dell’ufficio stampa dell’Inter, carica ricoperta fino all’anno 2001. In quell’epoca collaborerà direttamente anche con il brasiliano Ronaldo, il quale gli affida la nascita del suo sito internet.

Salutata la società nerazzurra il giornalista approderà a Sky nel 2004, commentando gare di calcio e conducendo diverse trasmissioni sportive sulla rete privata.

Sandro Sabatini: l’annuncio gela il web

La collaborazione con Sky durerà 11 anni, dove collaborerà anche alla nascita di Sky Sport 24, primo canale sportivo all-news della rete. Nell’estate del 2015 poi ci sarà l’approdo a Mediaset Premium, per il lancio del nuovo canale Premium Sport.

Parallelamente all’attività televisiva ha partecipato a tanti progetti sul web, portando avanti un suo blog personale e più di recente collaborando con tanti podcast dedicati al calcio italiano. In uno di questi è andato in scena un particolare siparietto legato all’assenza del cronista.

L’annuncio fa chiarezza

Tra le tante collaborazioni portate aventi sul web c’è stata quella col volto noto tra i tipster di Pengwin. L’esperto di scommesse ha condotto insieme a Sabatini la trasmissione Calcio Selvaggio, lasciandola al termine della stagione calcistica 2024-25.

Proprio il tipster ha spiegato che l’assenza del noto giornalista dalla nuova edizione. Il giornalista ha semplicemente abbandonato il podcast per dedicarsi ad altri progetti professionali.