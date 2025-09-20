La verità su Agnelli che va a vedere l’Inter: sta pianificando qualcosa di grosso | Incontro segreto con Marotta

Ha destato curiosità il blitz a sorpresa di Andrea Agnelli per assistere alla partita dell’Inter. Ecco cosa bolle in pentola, c’è anche lo zampino di Marotta.

Indovina chi viene a vedere l’Inter, le immagini che hanno mostrato Andrea Agnelli allo stadio per la gara dei nerazzurri hanno sorpreso tutti. L’ex presidente della Juventus è stato pizzicato dalle telecamere, in compagnia di Leonardo Bonucci, subito prima dell’esordio in Champions League della squadra nerazzurra, ad Amsterdam.

L’Inter di Cristian Chivu ha trovato riscatto in Europa, superando per 2-0 i padroni di casa dell’Ajax. La Beneamata si è così scrollata di dosso le scorie del pirotecnico derby d’Italia, perso per 4-3 in casa della Juventus. Proprio l’ex numero uno bianconero, accompagnato dall’ex difensore, è stato avvistato alla Cruijff Arena subito prima del fischio d’inizio.

È da tempo che l’ex patron della Vecchia Signora non si vede allo stadio per le gare della Juve e la sua presenza nel debutto europeo dell’Inter ha destato tanta curiosità. Agnelli e Bonucci sono stati ripresi dalle telecamere dei media olandesi, conversando amabilmente nella pancia dello stadio dell’Ajax.

Inevitabilmente si è scatenata un’ondata di commenti tra i tifosi juventini sul web, che scalpitano dalla voglia di capire cosa ci sia dietro questo incontro a sorpresa. La presenza dei due in una gara di una squadra storicamente avversa ai colori bianconeri non poteva non passare inosservata.

Agnelli con Bonucci a vedere Ajax-Inter: cosa c’è sotto

L’ex difensore bianconero è entrato nello staff di Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico dell’Italia. La presenza di Bonucci quindi potrebbe essere motivata dal suo ruolo. Non è escluso che l’assistente del CT fosse presente in Olanda per visionare i nomi più caldi in casa Inter.

Diverso invece il discorso che coinvolge l’ex numero uno della Juve. Il manager vive e lavora ad Amsterdam dopo l’addio al calcio italiano. Tra i suoi affari c’è la guida della società denominata Unify League, che potrebbe essere legata al suo blitz allo stadio.

Incontro top secret tra Agnelli e Marotta: ipotesi clamorosa

Proprio questa società è legata al famigerato progetto della Superlega, che coinvolse in prima battuta anche Inter e Milan oltre alla Juve.

E per questa circostanza non è da escludere che l’ex presidente bianconero possa anche aver incontrato Giuseppe Marotta, per riallacciare i fili del progetto che stravolgerebbe tutti gli equilibri del calcio europeo.