Accordo oscuro nella sede di Zurigo: l’Italia deve andare al Mondiale | La FIFA ha già deciso tutto

Accordo segreto ai piani alti della FIFA, l’Italia è obbligata a qualificarsi al Mondiale del 2026. Ecco quanto deciso nelle stanze di Zurigo.

Le prime due gare della nuova Italia targata Gennaro Gattuso si sono concluse con altrettante vittorie, nel girone I di qualificazione ai Mondiali del 2026. Gli azzurri hanno prima superato agilmente l’ostacolo Estonia, sconfitta per 5-0, poi c’è stata la gara pirotecnica disputata contro Israele.

Sul campo neutro di Debrecen la Nazionale azzurra è andata prima sotto per due volte, poi ha rimontato ma si è fatta raggiungere sul 4-4 ad un minuto dal novantesimo. Alla fine sono arrivati i tre punti, grazie alla rete siglata da Sandro Tonali nei minuti di recupero.

Gattuso ha conquistato sei punti cruciali alle prime due giornate, che hanno permesso all’Italia di agganciare al secondo posto la selezione israeliana. Ma la qualificazione diretta al Mondiale, che si svolgerà la prossima estate tra Messico, Canada e Stati Uniti, passa esclusivamente per il primo posto nel girone.

La prima posizione è stabilmente occupata dalla Norvegia, che vanta anche una differenza reti insormontabile al momento. La Nazionale scandinava viaggia a punteggio pieno e nell’ultima gara ha siglato ben 11 gol alla Moldavia. Di fatto la qualificazione al torneo iridato per gli azzurri dovrà per forza di cose passare dal turno dei play off.

Italia qualificata ai Mondiali, la mossa segreta della FIFA

Per scongiurare la terza mancata qualificazione consecutiva dal Mondiale, l’Italia non può più commettere passi falsi. La Norvegia appare imprendibile almeno sulla carta e gli azzurri devono aggrapparsi alla speranza di non pescare avversarie complicate nel turno a eliminazione diretta.

L’Italia si giocherà la seconda piazza del gruppo I proprio con Israele, la cui partecipazione alle competizioni FIFA continua a far discutere per il conflitto che va avanti in Medio Oriente.

La FIFA tifa Italia al Mondiale: c’è il diktat della Spagna

Sull’argomento Israele ai Mondiali ha fatto scalpore quanto emerso intorno alla Spagna, attuale detentrice dell’Europeo. La Roja ha fatto sapere infatti di non avere intenzione di partecipare ai prossimi Mondiali in caso ci sia la qualificazione della nazionale mediorientale.

La spinta nasce dal governo iberico, che è uno dei più attivi in Europa sulla questione del conflitto portato avanti da Israele contro la Palestina. Sembra ovvio che per la FIFA la mancata partecipazione della Spagna porterebbe un enorme danno d’immagine alla competizione.