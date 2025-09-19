Zeman fa piangere il calcio italiano: “È STREMATO” | Stanno provando a salvarlo in tutti i modi

Il tecnico boemo è in condizioni disperate, e stanno provando a salvarlo in tutti i modi: il calcio italiano e non solo è in lacrime.

Zdeněk Zeman è una figura che ha lasciato un segno particolare nel calcio grazie al suo approccio innovativo e coerente con un’idea precisa di gioco. La sua filosofia si è sempre basata sull’attacco, sulla ricerca dello spettacolo e sull’importanza della preparazione atletica, elementi che hanno contribuito a plasmare squadre dinamiche e propositive.

Zeman ha saputo valorizzare molti giovani calciatori, offrendo loro spazio e responsabilità in un contesto tattico che esaltava le qualità tecniche e fisiche. La sua attenzione alla fase offensiva e la volontà di proporre un calcio coraggioso hanno reso riconoscibile il suo stile, al punto che il termine “zemaniano” è diventato sinonimo di intensità e gioco verticale.

Oltre agli aspetti tecnici, ha rappresentato una voce fuori dal coro per la sua coerenza e per la capacità di difendere la sua visione anche in contesti complessi. Ha contribuito a diffondere una cultura sportiva orientata al lavoro, alla disciplina e alla fiducia nel gruppo. Il suo impatto non si misura soltanto nei risultati, ma soprattutto nell’influenza che ha avuto su giocatori, allenatori e tifosi, che hanno visto nel suo calcio un modo diverso di interpretare la partita: coraggioso, veloce e sempre rivolto all’attacco.

Lacrime per Zeman

Come ben sappiamo però purtroppo qualche mese fa il tecnico boemo è stato ricoverato d’urgenza a causa di un pesante ictus, dal quale si è salvato.

Da allora le condizioni del grande mister non sono molto note ai tifosi e agli addetti ai lavori. Anche se di recente è stato il figlio, Karel Zeman, a svelare qualche dettaglio in più.

Come sta Zeman?

“L’ictus e le due ischemie lo hanno molto debilitato, ma è in progressivo miglioramento grazie a tanta fisioterapia. Di certo dovrà continuare a farla per molto tempo…”.

Così ha parlato ai microfoni di Il Corriere della Serra Karel Zeman più di un mese fa sulle condizioni di suo padre. Una situazione stabile dunque, sebbene il tecnico sia stremato dai vari malori che lo hanno colpito ultimamente. La speranza è che Zeman si riprenda presto, e che possa tornare quanto prima nel mondo del pallone.