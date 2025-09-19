SOS a Trigoria, C’È UN INFILTRATO | Arriva la confessione, il calciatore finisce nei guai

Esplode il caso a Trigoria, scoperta una persona infiltrata dentro il centro sportivo giallorosso. Il responsabile ha confessato tutto, ecco il calciatore che lo ha fatto entrare.

Scoperto un infiltrato a Trigoria, esplode il caso intorno alla Roma. Un anno e mezzo fa circa fece scalpore quanto accaduto nei pressi del centro sportivo della squadra giallorossa. Nel febbraio del 2024, mentre la Roma dell’allora tecnico De Rossi era in campo per la rifinitura, le forze dell’ordine scovarono una sorta di 007 di una squadra avversaria.

Per un normale controllo di sicurezza in zona Trigoria, gli agenti notarono un uomo dotato di binocolo e telecamera. Il soggetto era intento a spiare le tattiche della squadra giallorossa, alla vigilia della sfida in campionato. Ad orchestrare l’azione da film d’avventura fu Ivan Juric in casa Torino, che mandò in missione il suo collaboratore Michele Orecchio.

Per uno strano incastro del destino fu proprio Ivan Juric a sostituire De Rossi in panchina, anche se per un breve periodo la passata stagione. Ora a guidare la Roma c’è Gian Piero Gasperini, che ha lasciato il posto all’Atalanta, dove ora lavora il tecnico croato dopo l’esonero dal club giallorosso e la sfortunata parentesi in Premier League con il Southampton.

La squadra giallorossa, dopo aver collezionato due vittorie alle prime due giornate di campionato, è stata sconfitta in casa dal Torino di Baroni. Il tecnico ex Lazio non ha ricorso a metodi da film per imbrigliare la manovra della squadra capitolina, che nel prossimo turno è attesa dal derby contro la Lazio.

Scatta l’SOS a Trigoria: beccato un infiltrato

La vicenda di Michele Orecchio, che già all’epoca della gestione Mourinho venne pizzicato a sbirciare gli allenamento della Roma, ha acceso il dibattito sui metodi non sempre ortodossi nel mondo del calcio.

Una situazione che esula dal campo si è invece verificata diversi anni fa, quando a Trigoria entrò di nascosto la fidanzata di un calciatore brasiliano.

Fidanzata infiltrata a Trigoria, c’entra Cassano

A raccontare la vicenda è stata Roberta Pedrelli, al podcast di Sebastiano Sarno. La donna all’epoca dei fatti era fidanzata di Amantino Mancini, e la Roma era in ritiro a Trigoria dopo una serie negativa di risultati.

La Pedrelli ha raccontato di esser entrata di notte a Trigoria di nascosto dalla sorveglianza. A farla entrare fu Antonio Cassano, non insolito a questi comportamenti fuori le righe.