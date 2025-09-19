Nuovo colpo di scena a Zingonia: LOOKMAN FUORI ROSA FINO A GIUGNO | Mano pesante dei Percassi

Nell’Atalanta reduce dal ko contro il PSG continua a tenere banco il caso di Lookman, sul quale i Percassi hanno preso una decisione

È stato il caso più discusso e tormentato dell’ultima sessione estiva di mercato, la vicenda che ha riempito per settimane le pagine di siti e quotidiani sportivi. Com’è noto l’attaccante nigeriano dell’Atalanta, Ademola Lookman, si era promesso all‘Inter.

Con i vice campioni d’Europa gli agenti dell’ex gioiello del Leicester avevano stretto un accordo blindato da tutti i punti di vista. Il presidente Marotta era pertanto sicuro di poter regalare Lookman al nuovo allenatore, Cristian Chivu.

Il massimo dirigente interista non aveva però fatto i conti con la rigida intransigenza dell’Atalanta, che per cedere Lookman ha preteso di incassare 50 milioni di euro cash, non un euro di meno. Questo è stato il prezzo del cartellino fissato dall”amministratore delegato Luca Percassi.

A nulla sono serviti i numerosi incontri andati in scena durante l’estate tra i due club, meeting frequenti che non hanno prodotto la tanto agognata e attesa fumata bianca. Alla fine il 28enne nigeriano è rimasto a Bergamo, anche se decisamente contro voglia.

La guerra fredda in corso tra l’Atalanta e Lookman

Chiusa la vicenda legata al mercato se n’è aperta un’altra, vale a dire la rottura traumatica tra lo stesso calciatore africano e il club bergamasco la cui dirigenza ha deciso di mettere fuori rosa Lookman a seguito di una serie di suoi inaccettabili comportamenti.

Fino a qualche ora fa l’estroso attaccante nigeriano si è allenato da solo, lontano dal resto del gruppo. Lo stesso Luca Percassi, qualche minuto prima del fischio d’inizio della sfida di Champions contro il Paris Saint Germain aveva confermato la linea dell’intransigenza da parte della società.

Percassi-Lookman, c’è la svolta? Ecco le ultime novità

“Indietro non si può tornare, quindi pensiamo al futuro. Conosciamo tutti il valore tecnico di Ademola e sappiamo altrettanto che per giocare all’Atalanta i giocatori devono essere focalizzati al 100%. Quando lui sarà pronto lo riaccoglieremo ovviamente a braccia aperte“.

Detto, fatto. Nelle ore successive alla sconfitta contro i campioni d’Europa Ademola Lookman è stato reintegrato in rosa tornando subito ad allenarsi insieme ai suoi compagni. Tra l’altro secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe rientrare nella lista dei convocati del tecnico Ivan Juric per la sfida contro il Torino.