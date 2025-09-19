Mister non lo fare mai più: De Bruyne-Conte ai ferri corti dopo il cambio | ADL deve cacciarne uno

Il fuoriclasse belga è andato su tutte le furie dopo il cambio a Manchester, anche se è sembrato molto calmo: ora ADL deve scegliere chi cacciare.

Le sostituzioni nel calcio rappresentano uno degli aspetti tattici più delicati e discussi all’interno di una partita. Introdotte inizialmente per ragioni di natura medica, con l’obiettivo di sostituire giocatori infortunati, si sono evolute nel tempo fino a diventare uno strumento strategico fondamentale a disposizione degli allenatori. L’allenatore utilizza i cambi per modificare l’assetto della squadra, adattarsi all’andamento della gara o gestire le energie dei propri calciatori.

Nonostante la loro importanza, le sostituzioni spesso generano tensioni e reazioni negative da parte dei giocatori coinvolti. Essere richiamati in panchina può essere percepito come un segnale di sfiducia o come una valutazione negativa della propria prestazione. In molti casi, il calciatore sostituito reagisce con gesti di disappunto, proteste o rifiutando di salutare il tecnico, episodi che attirano l’attenzione dei media e alimentano discussioni tra tifosi ed esperti.

Con l’introduzione temporanea delle cinque sostituzioni, decisa dopo la pandemia di Covid-19, le possibilità di rotazione sono aumentate, riducendo parzialmente i conflitti ma non eliminandoli del tutto. La gestione del cambio rimane infatti un momento critico, in cui si intrecciano aspetti tecnici, emotivi e relazionali, rendendo le sostituzioni uno dei momenti più significativi e osservati del gioco del calcio.

Furia De Bruyne dopo il cambio

Se le sostituzioni poi arrivano addirittura nel primo tempo per qualche assurda ragione, i giocatori si imbestialiscono ancora di più. Una situazione del genere l’abbiamo vissuta nella serata di ieri.

Durante la sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, per sopperire all’inferiorità numerica, mister Antonio Conte ha deciso di far uscire dal campo Kevin De Bruyne, il quale, sebbene durante il cambio sia sembrato razionale e calmo, in realtà è andato su tutte le furie.

Conte-De Bruyne ai ferri corti?

Al fuoriclasse uscire nella sua Manchester non sarà di certo piaciuto, anche perché avrebbe voluto mostrare ancora una volta il suo valore al club che non gli ha rinnovato il contratto.

Dunque, sebbene abbia accettato il cambio, De Bruyne avrà sicuramente parlato con Antonio Conte del fatto che avrebbe preferito continuare a giocare.