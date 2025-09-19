Il Napoli in 10 resiste un’ora, 2-0 per il City al debutto in Champions: Conte mastica amaro

Prima sconfitta stagione per il Napoli di Antonio Conte, al debutto in Champions League. Il Manchester City passa nella ripresa, superando gli azzurri per 2-0.

Il Napoli perde per 2-0 sul campo del Manchester City alla prima giornata della Champions League. La squadra partenopea esce a testa alta dall’Etihad Stadium, considerando che per oltre un tempo e mezzo è stata in inferiorità numerica.

Al ventesimo minuto è infatti arrivata l’espulsione di capitan Di Lorenzo. Il difensore ha steso con un fallo dal limite dell’area Haaland, in quella che è stata giudicata una chiara azione da gol. Poco prima Donnarumma aveva salvato i suoi respingendo con un riflesso felino il tentativo di testa di Beukema.

Dal cartellino rosso sventolato in faccia al difensore in poi la gara prende una direzione ben precisa. I padroni di casa assediano gli ospiti, con Conte che deve correre ai ripari. Il tecnico decide di togliere dal campo Kevin De Bruyne, grande ex di giornata, per inserire Olivera in difesa.

Milinkovic Savic si supera in almeno tre interventi decisivi ed anche Politano compie un salvataggio sulla linea a ridosso della fine del primo tempo. Le due squadre vanno all’intervallo sul punteggio di 0-0.

Il muro del Napoli dura un’ora: 2-0 City nella ripresa

La seconda frazione di gioco segue lo spartito del primo tempo. A sbloccare la gara, al 56esimo minuto, ci pensa il solito Erling Haaland. Il bomber norvegese con un delizioso colpo di testa non da scampo al portiere degli azzurri.

Al minuto 64° poi è Doku a seminare il panico nell’area di rigore partenopea e superare per la seconda volta il portiere ex Torino.

Conte mastica amaro dopo la sconfitta

Il raddoppio del Manchester City mette la gara in ghiaccio e consente a Pep Guardiola di debuttare con tre punti in questa edizione della Champions League. Al termine della gara l’allenatore del Napoli ha analizzato quanto accaduto sul terreno da gioco dei Citizens.

Antonio Conte ha dichiarato che la sua squadra è stata giudicabile solo per i primi venti minuti, ma ha anche sottolineato come sia stato importante evitare una goleada subita. Sul cambio di De Bruyne: ” Il destino è questo. Mi è dispiaciuto toglierlo per noi, per l’apporto che da alla squadra.”