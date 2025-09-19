BUSTARELLA DA 100MILA €: beccato in pieno l’arbitro Colombo | Dopo Juve-Inter si è saputo tutto

Dopo la pirotecnica vittoria della Juve, per 4-3 ai danni dell’Inter, non si placano le polemiche sull’arbitraggio di Andrea Colombo. Ora spunta l’incasso da 100mila €.

Nell’ultimo turno di campionato è andato in scena il derby d’Italia tra Juventus e Inter. A spuntarla sono stati i bianconeri, dopo una gara ricca di emozioni e di colpi di scena. L’Inter è riuscita per due volte a raggiungere gli avversari, prima di portarsi sul 2-3 ad un quarto d’ora dal termine.

La Juventus nel giro di otto minuti ha nuovamente ribaltato la partita. Prima con la rete di Khephren Thuram a ristabilire il pari, poi con la perla di Vasilije Adzic, che da fuori area ha trovato la sua prima marcatura in Serie A. La rete del centrocampista montenegrino ha fatto esplodere lo Stadium, e consegnato tre punti pesantissimi alla squadra allenata da Igor Tudor.

In casa Inter è rimasto il forte amaro in bocca per l’epilogo della gara, nonostante in seguito la squadra guidata da Cristian Chivu si sia riscattata in Champions League. La Beneamata si è imposta per 0-2 sul campo dell’Ajax, mentre i bianconeri hanno dato vita ad una nuova partita ricca di emozioni e scintille, terminata sul 4-4 contro il Borussia Dortmund.

Ma tornando alla sfida infuocata dello Stadium, non sono mancati episodi dubbi da analizzare dopo il triplice fischio.

Incasso da 100mila €, bomba Colombo dopo Juve-Inter

L’episodio più discusso riguarda proprio il gol vittoria siglato da Adzic in pieno recupero. Prima della sassata da fuori area del montenegrino, che non ha lasciato scampo a Sommer, c’è stato un contatto tra lo juventino Thuram e l’attaccante dell’Inter Bonny.

In prima battuta l’arbitro Andrea Colombo sembrava pronto a fischiare, ma poi ha lasciato andare l’azione che si è conclusa con la rete bianconera. In sala VAR poi è arrivata la conferma, il contatto precedente la rete non è stato giudicato sanzionabile. Ma le polemiche non sono certo terminate.

Polemiche infinite per Colombo

In quello che è un derby infinito in Serie A sono arrivate diverse chiavi di lettura del contatto. Mentre le polemiche vanno avanti, sul web è stata pubblicata la lista degli stipendi dei direttori di gara del campionato italiano.

L’arbitro Andrea Colombo nella stagione 2023-24, ha guadagnato 113.500 euro, secondo i dati diffusi da Calcio e Finanza. A guidare la classifica degli incassi è però Daniele Doveri, che ha guadagnato 190.800 euro.