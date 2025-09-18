ULTIM’ORA FORMULA 1: la FIA rinvia la gara | Sta succedendo il pandemonio

Svolta clamorosa in Formula 1, la FIA decide di rinviare ufficialmente la gara. Ecco i motivi dietro il posticipo della corsa, cambia tutto per i piloti.

Il campionato mondiale di Formula 1 fa tappa a Baku per il Gran Premio d’Azerbaigian. La diciassettesima gara della stagione può già essere quella decisiva per assegnare il titolo Costruttori. Primo match point per la McLaren, che per festeggiare il titolo dovrà accumulare un vantaggio di 346 punti sulla Ferrari, sono 337 le lunghezze di distacco prima del GP azero.

L’ultima tappa del Mondiale si è svolta a Monza ed ha visto Max Verstappen tagliare per primo il traguardo, precedendo le due McLaren. Al quarto posto si è piazzata la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton ha chiuso la gara alla sesta posizione.

Timidi segnali incoraggianti per il pilota britannico, che a Monza è riuscito a scalare posizioni, partendo dal decimo posto in gara. Al termine della gara Charles Leclerc ha masticato amaro: “Stiamo aspettando il nostro momento da tanti anni. Ci proveremo fino alla fine, per ora ci manca la macchina.”

Parole che riflettono alla perfezione la stagione in casa Ferrari. Dall’entusiasmo iniziale per l’arrivo del sette volte campione del mondo Hamilton, alla presa di coscienza che la concorrenza della McLaren è inarrivabile per il momento, il passo è stato decisamente breve.

Sorpresa Formula 1, la FIA rinvia il Gran Premio

Manca sempre meno alla fine del Mondiale e l’attenzione si concentra sulla lotta per il titolo. I protagonisti sono i due piloti McLaren, con Piasti che precede Lando Norris in classifica, il vantaggio dell’australiano è di 31 punti prima di Baku.

C’è poi da considerare il fattore Max Verstappen nelle ultime tappe della stagione. Il pilota Red Bull ha dimostrato di poter dare ancora filo da torcere ai due avversari, seppure le distanze da Norris sono ancora siderali nella classifica piloti.

Posticipato il GP del Canada nel 2026: le motivazioni della scelta

In attesa di capire i verdetti provenienti da Baku, la FIA ha ufficializzato il posticipo del GP del Canada nella stagione 2026. La gara è stata spostate alle ore 16 locali, le 22 in Italia, per evitare conflitti con la Indy 500.

In questo modo la FIA assicura un margine di tre ore tra le due gare. La Indy 500 verrà disputata infatti lo stesso giorno, domenica 24 maggio.