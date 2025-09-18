Stadio distrutto dai tifosi: squadra costretta a giocare a porte chiuse | Ennesima violenza nel calcio italiano

Ingenti danni allo stadio e squadra costretta a giocare a porte chiuse nel prossimo turno di campionato. Ecco la ricostruzione dei fatti.

Ennesima pagina oscura per il calcio italiano. Vandalizzato nella notte lo stadio, che perde l’agilità per il prossimo turno di campionato. Non è la prima volta che gli impianti sportivi vengono devastati nel nostro paese, spesso questi tristi episodi avvengono per mano di tifoserie avversarie.

Alla mente torna quanto accaduto allo stadio Dall’Ara di Bologna, nel mese di gennaio. La squadra felsinea, qualificata lo scorso anno in Champions League, ospitava all’epoca i tedeschi del Borussia Dortmund. Parte della tifoseria tedesca a margine della sfida europea sfogò tutta la sua violenza sulle infrastrutture dell’impianto sportivo emiliano.

Le immagini destarono scalpore, bagni completamente distrutti con porte spaccate a metà e non solo. Dosatori di sapone sradicati dal muro, lavandini danneggiati e cumuli di sporcizia accumulati ovunque. Una situazione che fece gridare allo scandalo, considerata la quantità di danni apportata dalla frangia più violenta del tifo giallonero.

E come dimenticare poi quanto accaduto all’Allianz Arena, teatro della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter la passata stagione. La festa dei tifosi parigini degenerò all’interno dell’impianto sportivo di Monaco di Baviera. Una marea di tifosi della squadra transalpina si riversò in campo, esplodendo petardi sul prato di gioco.

Stadio distrutto nella notte: salta l’agibilità in campionato

Una dura realtà con cui fare spesso i conti. Le società ospitanti si ritrovano spesso con le mani legate e sono costrette a raccogliere i cocci solo a devastazione già avvenuta. Un altro caso del genere è emerso di recente in Italia, ecco tutti i dettagli.

La cronaca dei fatti ci porta a Cava de’ Tirreni, dove lo stadio della Cavese è stato preso d’assalto nella notte.

Vandalizzato lo stadio, settore chiuso in Serie C

Secondo la ricostruzione del sito Tuttoc.com, nella notte prima del match tra Cavese e Giugliano, alcuni ignoti hanno divelto le reti di protezione dello stadio ‘Simonetta Lamberti’. Il settore dell’impianto sportivo è stato così dichiarato inagibile.

La società campana ha condannato con fermezza l’accaduto, mentre i tifosi sono stati costretti a rinunciare alla curva di casa.