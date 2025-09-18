Sinner è in condizioni pietose: FORFAIT ANNUNCIATO IN CINA | Alcaraz allunga al 1° posto

I tifosi italiani sono preoccupati per Sinner. Il tennista italiano è apparso in allenamento in condizioni precarie. E Alcaraz ne approfitta

La sconfitta netta incassata a Flushing Meadows nella finale agli US Open è ormai alle spalle e Jannik Sinner ha ripreso da qualche giorno ad allenarsi sui campi della ‘sua’ Monte-Carlo. “Devo uscire dalla mia comfort zone“, la frase che forse segnerà una svolta nella carriera del tennista di San Candido.

Sinner ha infatti compreso di dover cambiare qualcosa del suo stile di gioco, un meccanismo che finora gli ha comunque consentito di conquistare 4 tornei del Grande Slam e di mantenere la prima posizione nel ranking Atp per oltre quindici mesi.

Ciò che è emerso dalla sfida di Flushing Meadows è una certa ed evidente superiorità di Carlos Alcaraz nei confronti del tennista azzurro, al netto della prestazione tutt’altro che esaltante fornita dal campione altoatesino.

Lo stesso Sinner ha reso giustamente omaggio al suo grande avversario, preannunciando allo stesso tempo l’intenzione di accrescere ulteriormente il livello e l’imprevedibilità del suo gioco. Per battere il formidabile tennista di Murcia serve qualcos’altro.

Sinner, scatta l’allarme: i tifosi sono sconvolti

Per passare immediatamente dalle parole ai fatti e senza perdere tempo l’attuale numero 2 della classifica mondiale ha ripreso ad allenarsi nella ‘sua’ Monte-Carlo. Ore di lavoro intense e si spera, proficue. Del resto la stagione non è ancora finita e il calendario propone eventi di grande importanza.

Sinner in questi giorni sta lavorando soprattutto sul servizio, il colpo che meno ha funzionato a Flushing Meadows. In un video pubblicato sulle piattaforme social dallo stesso tennista altoatesino lo si vede a torso nudo mimare il movimento del servizio senza la racchetta in mano.

La Cina si avvicina? Ecco il responso definitivo

A colpire l’attenzione dei tifosi e a far scattare un certo allarme è stato però un altro elemento, l’eccessiva magrezza di Sinner che in effetti appare un po’ troppo esile e quasi privo di massa muscolare. In realtà pare si tratti di un effetto visivo legato alla ripresa del video: Sinner sta bene ed è pronto a ripartire dopo il ko agli US Open.

Il fuoriclasse azzurro sarà impegnato tra una settimana nel torneo di Pechino, un Atp 500 durante il quale Sinner potrà testare nuove soluzioni di gioco. A breve è prevista la partenza in direzione di Pechino.