Piccola in Italia, grande in Europa: l’Inter torna protagonista. Doppio Thuram e l’Ajax è al tappeto

L’aria dell’Europa che conta ci restituisce un’Inter consapevole della sua forza. Ad Amsterdam i nerazzurri si impongono con un secco 2-0

Questa volta i sorrisi di Marcus Thuram non hanno suscitato alcun tipo di polemica. Anzi, l’attaccante francese ha riportato entusiasmo in casa Inter realizzando i due gol del successo nerazzurro nel match d’esordio della fase campionato della Champions League.

I vice campioni d’Europa sul terreno dell’Amsterdam Arena hanno saputo rispettare il pronostico della vigilia contro un Ajax determinato e volenteroso ma palesemente inferiore alla squadra allenata da Cristian Chivu.

Il 2-0 finale rende merito ai nerazzurri partiti dunque con il piede giusto in una competizione in cui negli ultimi tre anni hanno saputo ritagliarsi un ruolo da grandi protagonisti. I tifosi sperano di rivivere le grandi emozioni di queste ultime stagioni anche senza Simone Inzaghi in panchina.

Le premesse, alla luce di quanto si è visto mercoledì sera, sono confortanti: contro l’Ajax Barella e compagni hanno sfoderato una prestazione solida e convincente e non è un caso che ad ergersi a protagonisti siano stati i giocatori più contestati.

Thuram crea, Sommer conserva: è grande Inter

Nel mirino della critica dopo il rocambolesco ko contro la Juventus sono finiti proprio Marcus Thuram, soprattutto a causa di una risata inopportuna andata in scena dopo il gol decisivo di Adzic e Yann Sommer, il portiere svizzero colpevole in almeno due delle 4 reti realizzate dai bianconeri.

Ebbene, ad espugnare Amsterdam sono stati proprio loro due: l’attaccante francese ha firmato entrambi i gol della vittoria mentre l’estremo difensore elvetico ha salvato il risultato sullo 0-0 con una super parata deviando una conclusione ravvicinatissima del giovane attaccante Godts.

L’Italia in Champions è quasi solo l’Inter

La Champions League non poteva cominciare meglio per l’Inter, peraltro l’unica squadra italiana ad ver conquistato i tre punti. La Juventus infatti ha strappato in extremis un punto contro il Borussia Dortmund al termine di una giostra del gol ai limiti della follia.

Molto peggio è andata, ma in fondo era prevedibile, all’Atalanta di Ivan Juric che al Parco de Principi ha incassato un eloquente 4-0 per mano dei campioni d’Europa del Paris Saint Germain. Alla fine la punta di diamante del calcio italiano nell’Europa che più conta rimane l’Inter. Ora però archiviato il successo in terra olandese Thuram e compagni devono rialzare la testa in campionato.