Immagini VAR falsate: disastro in Champions League | La UEFA sospende la competizione

Nuove polemiche in tema di arbitraggio, questa volta in Champions League: le immagini al VAR sono state falsate, e la UEFA ora vuole sospendere la competizione.

Le polemiche arbitrali hanno da sempre accompagnato il mondo del calcio, rappresentando uno degli aspetti più discussi di questo sport. Le decisioni dei direttori di gara, inevitabilmente soggette a interpretazioni, possono incidere sull’andamento delle partite e generare dibattiti tra tifosi, giocatori e addetti ai lavori. Con l’introduzione della tecnologia, in particolare del VAR, si è cercato di ridurre al minimo gli errori e di garantire maggiore equità.

Il VAR nasce con l’obiettivo di supportare l’arbitro in situazioni chiave come gol, rigori, espulsioni dirette e scambi di identità. Nonostante ciò, anche questo strumento ha alimentato discussioni. Le tempistiche di utilizzo, i criteri di intervento e la soggettività nell’interpretazione delle immagini hanno dato origine a nuove forme di polemica, che si sono sommate a quelle tradizionali.

Alcuni episodi dimostrano come la tecnologia non elimini del tutto i dubbi: il giudizio finale resta comunque legato alla valutazione umana. Ciò contribuisce a mantenere viva la dialettica attorno alle decisioni arbitrali, spesso al centro dell’attenzione mediatica. In questo contesto, il dibattito sulle scelte degli arbitri e sull’applicazione del VAR continua a rappresentare un tema centrale, capace di influenzare la percezione delle gare e l’andamento delle competizioni.

Nuovo caos VAR, sta volta in Champions League

Anche nella coppa dalle grandi orecchie, che ha aperto i battenti martedì, le polemiche da questo punto di vista non mancano mai.

Quanto accaduta però nella prima giornata della competizione è davvero clamoroso. A quanto pare infatti le immagini al VAR sarebbero state addirittura falsate, con la UEFA che adesso vuole prendere seri provvedimenti.

Immagini falsate in sala VAR

Martedì sera, in occasione di Juventus-Borussia Dortmund, ci sono state polemiche per un episodio accaduto nel primo tempo. Su un cross della Juve, un difensore giallonero sembrava aver toccato la palla con la mano in maniera netta. Un fallo chiaro dunque, che però non è stato ravvisato al VAR, che ha lasciato correre.

Dopo le proteste a fine partita però, è spuntata una nuova immagine, dalla quale si nota che non ci sarebbe alcun contatto con il braccio. Un frame che dunque spegne le polemiche in un modo, ma le riaccende in un altro: le immagini che vediamo in tv sono falsate rispetto a quelle del VAR?