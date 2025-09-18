Gasperini non decide più nulla: terremoto Roma nella settimana del derby | A Trigoria c’è già un altro allenatore

Il ko contro il Torino ha tolto serenità e fiducia in casa Roma a tal punto che la panchina di Gian Piero Gasperini sarebbe già a rischio

È bastato un passaggio a vuoto dopo due vittorie consecutive per bruciare la dote di fiducia e ottimismo che si respiravano in casa Roma. I successi sofferti ma meritati contro Bologna e Udinese sono stati cancellati in un colpo solo dalla sconfitta interna contro il Torino di Marco Baroni.

Il gran gol firmato da Giovanni Simeone al minuto 58′ ha tolto serenità a tutto l’ambiente e spento l’entusiasmo di una tifoseria che aveva sposato in pieno il nuovo corso targato Gian Piero Gasperini.

Contro i granata sono emersi i difetti cronici dell’organico della Roma, in particolare legati a un attacco evanescente e fin troppo modesto sotto l’aspetto tecnico e del potenziale realizzativo. L’ex allenatore dell’Atalanta, consapevole delle difficoltà, non ha nascosto le sue preoccupazioni.

Sui social e nelle radio locali, le piazza virtuali in cui si può misurare lo stato d’animo della tifoseria, prevalgono delusione e malcontento oltre a una buone dose di allarmismo in seguito alla sconcertante prestazione fornita contro il Torino.

Gasperini è già fuori, Trigoria è una polveriera

Domenica prossima poi per la Roma è in programma una gara che nella Capitale non si può mai sbagliare né tanto meno perdere, il derby contro la Lazio. In vista della stracittadina una novità di assoluto rilievo è stata sottolineata da critici e osservatori.

Trattasi della presenza a bordo campo, discreta ma costante, di Claudio Ranieri. L’ex tecnico testaccino e attuale ‘Senior Advisor’ del presidente Dan Friedkin ha deciso di assistere a tutti gli allenamenti in programma durante la settimana.

La Roma è pronta a cambiare allenatore? Ecco la verità

Nessun avvicendamento in panchina è però in programma. Anzi, proprio Ranieri ha fatto trapelare come la posizione di Gasperini sia quanto mai salda. Il nuovo progetto con alla guida il tecnico di Grugliasco è agli albori e qualche delusione è da mettere in preventivo.

La sfida contro i biancocelesti di Sarri da questo punto di vista può rappresentare una svolta nella stagione: con un successo nella stracittadina intorno alla Roma si riaccenderebbe il fuoco dell’entusiasmo e dell’ottimismo in vista dei successivi impegni. A gennaio poi cambierà tutto o quasi, ma questa è un’altra storia.