Comolli chiama l’agente di Vlahovic: RIFIUTATO ANCORA IL RINNOVO | Ha l’accordo con un top club per giugno

Il grande avvio di Dusan Vlahovic ripropone il tema del possibile rinnovo con la Juventus. Il bomber serbo però ha già un’intesa con una big

Ha iniziato la preparazione estiva da separato in casa o giù di lì, in attesa di una cessione che alla fine non si è concretizzata. Ma in appena quattro settimane Dusan Vlahovic si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto nella Juventus di Igor Tudor.

Il 25enne centravanti serbo ha infatti meso a segno ben 4 gol in altrettante partite, tre di campionato e una di Champions League. Molto importanti le due reti, decisive ai fini del risultato, realizzate contro Parma e Genoa.

È però la splendida doppietta infilata nella porta del Borussia Dortmund nel folle e pirotecnico 4-4 del match d’esordio in Champions League ad aver riproposto ad altissimi livelli di rendimento l’ex centravanti della Fiorentina.

Del resto ed è inevitabile che sia così i gol messi a segno nell’Europa che conta godono di una cassa di risonanza superiore rispetto a quelli firmati nei campionati nazionali. E con la doppietta rifilata ai gialloneri di Dortmund, Vlahovic ha riacceso l’interesse di molte big nei suoi confronti.

La Juventus si fa sotto con Vlahovic, la risposta gela Comolli

La più interessata è senza dubbio la Juventus che dopo aver sperato fino all’ultimo minuto del mercato estivo di cedere il centravanti belgradese, adesso è pronta a tornare alla carica per un possibile rinnovo di contratto.

La trattativa però si presenta, almeno sulla carta tutt’altro che facile: il direttore generale bianconero Damien Comolli sa bene che le richieste degli agenti dell’ex gioiello viola sono fuori mercato, o comunque non in linea con i parametri economico/finanziari che il club bianconero si è imposto.

Vlahovic ha già scelto, il suo futuro non è a Torino

A quanto pare secondo talune indiscrezioni esisterebbe una bozza di accordo già firmata per la prossima stagione con una delle grandi d’Europa: la carriera di Vlahovic potrebbe proseguire in Spagna, nel Barcellona.

I blaugrana infatti sono proprio alla ricerca di un centravanti di alto livello alla luce del probabilissimo addio a giugno del 2026 di Robert Lewandowski, che ha da qualche settimana festeggiato le 37 primavere. Vlahovic rappresenta la soluzione ideale sia per età che per caratteristiche tecniche. La Juventus, purtroppo per i suoi tifosi, dovrà farsene una ragione