“Ti do due schiaffi…”: succede di tutto nella pancia dello Stadium | Pandemonio dopo Juve-Dortmund

E’ successo di tutto a fine partita, dove sono volati schiaffi tra i calciatori nella stadio. Vediamo chi è rimasto coinvolto.

E’ stata una partita pazzesca quella che si è giocata ieri sera allo Stadium tra la Juventus e il Borussia Dortmund. A Torino infatti il match si è concluso con uno strepitoso 4-4, che ha fatto impazzire i tifosi per come è arrivato. La prima frazione di gioco si è conclusa sullo 0-0, con le due squadre che hanno pensato più a difendersi che ad attaccare.

Nella ripresa però la gara si stappa. Al 52esimo è Adeyemi con una gran giocata a portare avanti i gialloneri. Dopo 11 minuti però Kenan Yildiz, con un gioiello strepitoso, riacciuffa la sfida. Nemmeno il tempo di esultare, che Nmecha riporta avanti i tedeschi. E ancora, sta volta a parti inverse, succede di nuovo che in due minuti la Vecchia Signora pareggia con Vlahovic.

Qualche attimo di sosta, ma al 74esimo Couto insacca il 3-2, con la grande complicità di Di Gregorio. La Juve ci prova, ma all’86esimo un rigore di Bensebaini sembra chiudere i conti. Quando tutto sembra finito però accade l’impossibile. Negli ultimi due minuti di recupero prima uno scatenato Vlahovic e poi Kelly regalano un pareggio incredibile ai bianconeri, che ha quasi il sapore di una vittoria.

Caos a fine partita

Al termine della partita sono stati tanti i collegamenti dall’Allianz Stadium di Torino. Sky, che detiene i diritti della Champions League, ha fatto parlare i suoi inviati. E tra questi c’era anche Giancarlo Marocchi, ex giocatore della Juve, che ha fatto anche la telecronaca.

Ed è stato proprio lui che ha commentato con una certa foga un episodio accaduto in partita, dicendo che lui avrebbe fatto ricorso alla violenza.

”Due schiaffi…”

Marocchi tra i tanti episodi commentati ha parlato del pallone perso da Bensebaini che ha regalato il terzo gol alla Juve, da cui è nata appunto la rimonta. E su questo, l’ex centrocampista ha indicato che nello spogliatoio, ai suoi tempi, lui e Costacurta lo avrebbero addirittura picchiato.

“Se ci tratteniamo due schiaffi non glielo diamo”. Queste le sue parole, che lo hanno visto dunque criticare in maniera enorme il gesto del difensore del Borussia.