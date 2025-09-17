Kebab, 5 euro!: l’Inter e un Mondiale in bacheca | Ora vende panini per sopravvivere

Dopo una carriera importante, condita dalla vittoria di un Mondiale, questo calciatore si è ridotto a fare panini al Kebab per sopravvivere.

Al termine della carriera sportiva, molti calciatori scelgono di intraprendere nuove strade professionali, spesso lontane dal mondo del calcio. Dopo anni di allenamenti, trasferte e competizioni, non tutti decidono di rimanere legati al rettangolo di gioco attraverso ruoli dirigenziali, tecnici o da commentatori. Alcuni, infatti, si orientano verso attività completamente diverse, costruendo una seconda vita lavorativa.

C’è chi apre attività imprenditoriali, come ristoranti, hotel o aziende in settori non collegati allo sport, e chi si dedica ad ambiti creativi, dalla musica alla moda, fino al cinema e alla televisione. Altri ex calciatori hanno scelto professioni più tradizionali, dedicandosi a studi universitari sospesi durante la carriera o avviando percorsi nel mondo della finanza, del diritto o dell’ingegneria.

Non mancano esempi di atleti che hanno preferito dedicarsi al sociale, entrando in associazioni benefiche o fondando organizzazioni per il sostegno delle comunità locali. Alcuni hanno scelto di tornare nelle loro città d’origine e di avviare piccole imprese familiari, dando continuità a tradizioni personali o culturali. E c’è pure chi, come questa vecchia conoscenza interista, si è ridotto a vendere panini con il kebab.

Dal tetto del mondo ai panini

Quella di Lukas Podolski è stata senza dubbio una carriera importante e ricca di successi. Su tutti si ricorda il trionfo al Mondiale del 2014 con la Germania.

Nel corso della sua carriera lo abbiamo visto però in azione anche in Italia, con la maglia dell’Inter, indossata per soli sei mesi dal gennaio del 2015 fino al giugno successivo. Un’esperienza però che non ha portato i frutti sperati, visto anche il periodo nero dei nerazzurri.

Investimento per il futuro

Al momento Podolski, a 40 anni compiuti, non si è ancora ritirato. L’attaccante tedesco gioca infatti dal 2021 per i polacchi del Gornik Zabrze. Ciò nonostante da tempo il classe 85 ha già iniziato a pensare al futuro.

Infatti l’ex nerazzurro ha aperto da qualche anno un ristorante di kebab in Germania, e visto il grande successo ottenuto, si sono susseguiti altri 30 locali, che gli hanno concesso di avere un vero e proprio impero.