Fiumi di lacrime nel tennis italiano: arriva un ritiro inaspettato | Carriera chiusa sul più bello

Arriva l’annuncio che commuove il tennis italiano, c’è il ritiro a sorpresa dalle scene. La comunicazione giunge sul più bello.

Comunicare il ritiro ufficiale nel tennis è sempre un momento toccante e che riempie di emozioni atleti, addetti ai lavori e tifosi in generale. Per tanti protagonisti è l’occasione più adatta per riavvolgere il nastro della carriera e chiudere un importante ciclo agonistico.

Alcuni atleti scelgono di salutare il pubblico durante eventi che richiamo tanta attenzione, come gli Slam. Non mancano celebrazioni emozionanti, condite da momenti di applausi e commozione del pubblico, oltre ad omaggi da parte delle autorità sportive preposte.

Che sia sugli spalti o dallo schermo, il ritiro ufficiale dalle scene è un momento topico nella storia della carriera degli atleti. Uno degli ultimi a salutare definitivamente la carriera agonistica è stato l’italiano Fabio Fognini.

Il classe ’87 ha comunicato il suo saluto alla disciplina agonistica direttamente da Wimbledon. L’annuncio uffiicale del suo ritiro aveva colto di sorpresa in molti, considerando lo stato di forma dell’atleta ligure.

Ritiro inaspettato nel tennis italiano: comunicazione ufficiale

L’ultima gara di Fognini aveva visto l’italiano battersi fino alla fine con Carlos Alcaraz, da poco tempo tornato numero uno nel ranking ATP.

L’ex numero 9 del ranking mondiale aveva dato tanto filo da torcere al talento spagnolo, raccogliendo applausi da stampa e pubblico. Ma proprio la gara al primo turno con Alcaraz è stato il punto definitivo sulla sua carriera. Ed ora è arrivata una comunicazione che coinvolge la moglie del classe ’87, ovvero Flavia Pennetta.

Pennetta rinuncia al ruolo di Coach, l’annuncio su Fognini

È considerata una delle tenniste italiane più forti di tutti i tempi, ed ha conquistato 11 titoli in carriera. Flavia Pennetta è riuscita anche a vincere gli US Open nel 2015, diventando a 33 anni la tennista più anziana ad aggiudicarsi il primo Slam in carriera. Sposata dal 2016 proprio con Fabio Fognini, l’ex atleta è uscita allo scoperto sul futuro professionale di entrambi.

La Pennetta ha voluto da subito chiarire come vede il suo futuro da tecnico: “Mi piace giocare ogni tanto, dare un consiglio ma non mi vedo come coach a tempo pieno.” Per quanto riguarda la carriera del marito: “Lo vedo Super coach ma credo gli serva ancora del tempo.“