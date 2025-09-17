Deroga straordinaria della FIGC: colpaccio del Milan fuori tempo massimo | Ci sono le firme ufficiali

Nonostante il mercato sia ormai chiuso da diverse settimane, il Milan, su deroga della FIGC, ha messo a segno un grande colpo. Ci sono già le firme ufficiali sui contratti.

Il calciomercato è uno dei momenti centrali della stagione calcistica, caratterizzato da trattative, trasferimenti e prestiti di giocatori tra club. Una volta chiusa la finestra di mercato, le società non hanno più la possibilità di effettuare acquisti in entrata, se non attraverso alcune eccezioni previste dai regolamenti. Questo blocco impone agli allenatori e ai dirigenti di lavorare esclusivamente con la rosa a disposizione fino alla riapertura ufficiale delle trattative.

Il mercato si articola in due sessioni principali: estiva e invernale. La sessione estiva, di solito la più lunga e intensa, consente di programmare l’organico per l’intera stagione, mentre quella invernale serve spesso a correggere eventuali carenze emerse nei mesi precedenti. Una volta scaduti i termini, non è più consentito ingaggiare nuovi giocatori, se non tra gli svincolati, cioè atleti senza contratto.

Questa chiusura influisce anche sulle strategie sportive: eventuali infortuni, cali di rendimento o necessità tattiche devono essere gestiti con le risorse interne al club. Detto ciò, quanto sta accadendo in Serie A in questi giorni è a dir poco clamoroso. Il Milan infatti sta per piazzare un grandissimo colpo, ed ha già ottenuto la deroga dalla FIGC per far andare in porto la trattativa.

Colpaccio del Milan a mercato scaduto

Come abbiamo detto il mercato estivo si è chiuso da diverse settimane. Ciò nonostante la società sette volte vincitrice della Champions League è ad un passo dal chiudere un grande affare.

Attenzione però, perché questo non riguarda un calciatore. Stiamo parlando infatti di San Siro, per il quale si è arrivati ad un accordo totale con il Comune di Milano.

Tutto definito, arrivano gli annunci

Da tempo ormai si parla del fatto che il Milan e l’Inter vogliano acquistare San Siro per costruirvi uno stadio nuovo. E dopo un lungo tira e molla finalmente si è arrivati ad una decisione definitiva.

Il Comune di Milano ha infatti annunciato, tramite il sindaco Sala, che è stato trovato un accordo definitivo per la sua vendita. Novità sono previste nei prossimi giorni, ma possiamo dire che il Milan, insieme ai cugini nerazzurri, ha chiuso un grande affare.