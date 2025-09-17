Colpo di fine estate in Serie A: arriva Renan Lodi | Ha firmato un biennale, vuole lo scudetto

Colpo a sorpresa in Serie A dopo il termine del calciomercato estivo. Renan Lodi sbarca nel campionato italiano e punta allo scudetto. Rescissione ufficiale in Arabia Saudita.

Non sono mancate le sorprese in Serie A nella recente finestra di calciomercato estivo, chiusa ad inizio settembre. Dai grandi ritorni ad effetto, pensiamo a Immobile o Dzeko, alle novità assolute come Luka Modric, da subito protagonista nel Milan di Allegri.

Per quanto riguarda il fronte delle cessioni è stato nuovamente molto attivo il canale tra il campionato italiano e la Saudi Pro league in Arabia. L’ultimo a salutare la Serie A è stato Yacine Adli, venduto dal Milan all’Al Shabab nell’ultimo giorno di apertura del mercato in Arabia Saudita.

Nel campionato saudita sono sbarcati anche Mateo Retegui, ceduto dall’Atalanta all’Al Qadsiah a peso d’oro, e Theo Hernandez. L’ex terzino milanista è diventato un nuovo calciatore dell’Al Hilal, dove in panchina è invece arrivato Simone Inzaghi.

E per il tecnico ex Inter è scoppiata la grana Renan Lodi, difensore brasiliano che ha appena rescisso il suo contratto col club saudita. L’ex Atletico Madrid venne escluso dalla lista campionato, a causa del raggiungimento del limite massimo di giocatori stranieri, ed avrebbe potuto disputare solo la Champions League asiatica.

Renan Lodi lascia l’Arabia Saudita: Serie A in agguato

Il terzino brasiliano aveva un contratto che lo legava con l’Al Hilal fino al 2027 ma è stato stracciato nelle scorse ore. La rescissione del difensore è stata annunciata con con un comunicato ufficiale da parte del club saudita.

In un lungo messaggio social Lodi ha spiegato la sua decisione di abbandonare il club in anticipo, motivandola con la voglia di dare ancora molto in campo. Uno scenario che gli apre nuovamente le porte del calcio europeo, con particolare attenzione al campionato italiano.

Renan Lodi in Serie A, duello al vertice

Il difensore brasiliano ha già giocato con l’Atletico Madrid, il Nottingham Forest e l’Olympique Marsiglia in Europa. Alla sua collezione d’esperienze manca la Serie A ed in questi giorni di fine estate potrebbe sbarcare a sorpresa nel nostro campionato.

La sua esperienza internazionale ne fanno un profilo ideale per due squadre attrezzate per lottare per lo scudetto, come Juve o Milan. Le prossime settimane possono portare il colpo Lodi a zero in Serie A.