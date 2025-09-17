Ancora una partita folle della Juve, 4-4 in rimonta al B.Dortmund | Tudor a fine gara: ”Sono felice”

Dopo il 4-3 in campionato all’Inter, la Juve compie un’altra super rimonta, pareggiando nel finale con il Borussia Dortumund. Tudor esplode di gioia, ma mette in guardia la squadra.

Ci eravamo lasciati sabato pomeriggio, con la Juventus che a circa 10 minuti dalla fine stava perdendo per 3-2 contro i rivali dell’Inter, e che in questi pochi scampoli di gara è riuscita a ribaltare tutto, vincendo la sfida per 4-3. Ci ritroviamo oggi, pochi giorni dopo, con un altro miracolo a tinte bianconere.

La Vecchia Signora infatti ha preso un punto miracoloso nella sfida di ieri sera contro il Borussia Dortmund. Andata per tre volte in svantaggio, la squadra di Igor Tudor, dopo il rigore del 4-2, sembrava ormai morta. E invece con grande spirito, nei minuti di recupero è arrivata una fantastica rimonta, che ha portato al pareggio definitivo.

Un risultato ormai insperato, che vale quanto una vittoria visto come si erano messe le cose, come confermato anche dal tecnico croato, che a fine partita si è detto entusiasta della reazione dei suoi uomini, anche se è conscio del fatto che c’è tanto da migliorare, soprattutto in fase difensiva.

Le parole di Tudor a fine gara

“Se si continua così non si finisce più, era difficile giocare dopo tre giorni contro una squadra fortissima. Grande cuore, grande panchina, questo è un bel segnale e devo fare i complimenti alla squadra perché loro hanno qualità importanti. Noi abbiamo avuto qualche problemino, però davanti quando attacchiamo siamo pericolosi. Abbiamo preso dei gol a difesa schierata che si potevano evitare, ma sono state giocate individuali come quella di Yildiz. Sono felice, perché date le circostanze, non potevamo fare meglio”.

Così ha parlato l’allenatore bianconero ai microfoni di Sky Sport dopo la fine della partita. Dichiarazioni che dunque caricano l’ambiente, ma che fanno capire che ci sarà un grande lavoro da fare in allenamento per migliorare quelle situazioni negative viste in partita.

Ora testa al campionato

Dopo la folle gara di ieri sera, ora la Juventus avrà qualche ora per recuperare le energie, prima di mettersi al lavoro sul campionato.

Sabato pomeriggio infatti la Vecchia Signora andrà a Verona, per la sfida contro l’Hellas. Un match da vincere per continuare a sognare il titolo.