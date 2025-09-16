Walter, solo tu puoi fare questo miracolo: Mazzarri chiamato d’urgenza | In panchina già il prossimo turno

Torna a sorpresa di moda il nome di Walter Mazzarri per la panchina del club in crisi di risultati. Il tecnico toscano è pronto al grande ritorno già dal prossimo turno.

Una nuova chiamata in corsa per l’ennesima impresa miracolosa della carriera, Walter Mazzarri può tornare immediatamente in panchina dopo le prime tre giornate di campionato. Il tecnico livornese nel novembre del 2023 venne richiamato a guidare il Napoli, dopo l’esonero di Rudi Garcia.

La seconda esperienza all’ombra del Vesuvio però non ha rispettato le aspettative e le speranze dei tifosi del Napoli. L’allenatore è stato esonerato già a febbraio, con la squadra partenopea al nono posto in classifica, al suo posto De Laurentiis scelse Francesco Calzona.

Il ritorno sulla panchina azzurra non è stato certamente entusiasmante per il toscano, che però non sembra aver intenzione di lasciare il calcio che conta a stretto giro di posta. Non è un caso che nei giorni scorsi il tecnico, che ha girato mezza Italia in panchina, abbia deciso di cambiare procuratore per sondare il mercato dei tecnici.

Mazzarri sembra pronto ad una nuova avventura e non esclude anche panchine all’estero. Dopo la parentesi all’Inter diventò allenatore del Watford e secondo quanto filtra tra gli addetti ai lavori, il suo intento è quello di trovare un progetto ben strutturato che lo riporti in carreggiata in un club importante.

Richiamato Mazzarri in panchina, ribaltone in Italia

Ma è volgendo lo sguardo in Italia che potrebbero arrivare novità importanti a stretto giro di posta. L’esperto tecnico, classe ’61, può diventare protagonista di un altro ritorno in panchina dopo quanto accaduto col Napoli poco più di due anni fa.

Nelle prime tre giornate di campionato sono arrivate altrettante sconfitte per una squadra importante, già allenata dal tecnico livornese in Serie A. Stiamo parlando della Sampdoria, fanalino di coda della Serie B.

Mazzarri torna alla Samp, il punto su Donati

La squadra blucerchiata la scorsa stagione si salvò per il rotto della cuffia dalla retrocessione in Serie C. I blucerchiati sul campo erano retrocessi, ma la sanzione inflitta al Brescia di Cellino permise alla squadra ligure di giocare e vincere i play out.

Ora l’incubo è tornato a bussare alle porte del club blucerchiato, che con Massimo Donati in panchina ha collezionato tre sconfitte in altrettante gare in Serie B. Il profilo esperto di Mazzarri potrebbe fare al caso della squadra ligure, vedremo le mosse future della dirigenza doriana.