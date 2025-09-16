Urla a Trigoria: lite selvaggia con Gasperini a fine partita | Friedkin nella Capitale per prendere provvedimenti

Esplode il caso a Trigoria dopo la prima sconfitta stagionale della Roma di Gasperini. Lite furiosa col tecnico giallorosso, ecco la ricostruzione dei fatti.

Alla terza giornata di campionato è arrivata la prima sconfitta per la Roma di Gian Piero Gasperini. La squadra giallorossa, dopo aver vinto col minimo scarto le prime due sfide stagionali, viene sconfitta di misura in casa dal Torino di Baroni. Il gol della vittoria firmato Simeone ha consegnato tre punti pesanti alla squadra granata.

Il primo passo falso stagionale della Roma è stato uno dei risultati a sorpresa della terza giornata di campionato. Nel lunch match di domenica, davanti uno stadio Olimpico gremito, la squadra giallorossa non è mai riuscita ad impensierire un compatto Torino.

Passi indietro per il tecnico ex Atalanta, sia per quanto riguarda la produzione offensiva che per quel che riguarda la tenuta in difesa. I giallorossi hanno subito il primo gol della stagione e non sono riusciti a rialzare la testa in campo. Tra i vari campanelli d’allarme c’è quello che riguarda la voce gol fatti, appena due nelle prime tre partite di campionato.

Al termine del primo tempo il tecnico giallorosso è stato anche costretto a sostituire Paulo Dybala, faro della manovra offensiva dei suoi. Nonostante l’ingresso di un centravanti di ruolo come Ferguson, i giallorossi nella ripresa si sono visti davvero troppe poche volte nell’area di rigore della squadra granata.

Terremoto Gasperini: il retroscena da Trigoria

La punta irlandese, benché non si sia risparmiata nella corsa nel secondo tempo, non ha trovato le giuste occasioni per andare a rete. Ha sorpreso la scelta di Gasperini di schierare la Roma senza centravanti al fischio d’inizio, nella speranza di non dare punti di riferimento alla difesa del Torino.

Ed ha nuovamente fatto rumore l’assenza di Artem Dovbyk in campo. Il centravanti ucraino continua ad essere un oggetto misterioso alla sua seconda stagione a Trigoria, dopo che nelle prime due gare ha collezionato meno di 40 minuti sempre partendo dalla panchina.

Furia Gasperini: l’annuncio dopo Roma-Torino

Che non sia scattata la scintilla tra l’attaccante ex Girona ed il nuovo tecnico giallorosso è sotto gli occhi di tutti. E Gasperini ha rincarato la dose dopo la prima sconfitta stagionale.

Alla domanda sul perché il centravanti non sia sceso in campo il Gasp ha tagliato corto: “Non ho mai avuto intenzione di farlo entrare. Quando sarà più attivo e convinto negli allenamenti ne riparleremo.”