Torna ad inizio novembre: Allegri si tira gli ultimi capelli rimastigli | L’infortunio è molto serio

Dramma in casa Milan: l’infortunio è più grave del previsto, e Max Allegri va nel pallone. Il suo pupillo torna ad inizio novembre.

Gli infortuni nel mondo del calcio rappresentano un elemento critico nella gestione di una squadra e incidono in maniera significativa sulle scelte degli allenatori. Quando a fermarsi sono giocatori titolari, l’impatto diventa ancora più rilevante, poiché si tratta di atleti spesso fondamentali negli equilibri tattici e strategici.

Le cause degli infortuni possono essere molteplici: sforzi fisici intensi, calendario fitto di impegni, contatti di gioco o problemi muscolari legati a carichi di lavoro elevati. Le squadre professionistiche adottano programmi di preparazione e recupero mirati, ma il rischio non può essere completamente eliminato. La frequenza di partite ravvicinate in campionati, coppe nazionali e competizioni internazionali contribuisce ad aumentare il livello di stress fisico sui calciatori. Per un allenatore, la perdita di un titolare comporta la necessità di modificare l’assetto della squadra.

Questo può significare l’inserimento di riserve meno esperte o adattamenti tattici per compensare l’assenza. In alcuni casi, gli infortuni di più giocatori contemporaneamente possono determinare difficoltà di rendimento e influenzare il percorso stagionale di un club. Il tema degli infortuni è quindi strettamente legato alla programmazione sportiva, alla gestione delle risorse fisiche degli atleti e alle scelte strategiche di chi guida la squadra, incidendo sull’andamento complessivo delle competizioni.

Piaga infortuni per il Milan

Nella stagione che è da poco cominciata, una delle squadre che sta patendo parecchio in termini di infortuni e problemi fisici è il Milan. Uno dei nomi più importanti che è fermo ai box è quello di Rafa Leao.

Il fuoriclasse portoghese è fermo dalla gara di Coppa Italia con il Bari giocatasi a Ferragosto, e non è ancora tornato a disposizione di Max Allegri. Purtroppo però proprio di recente sono arrivate delle terribili notizie sul suo conto.

Ai box fino a novembre

Leao con tutta probabilità salterà anche la prossima sfida del Diavolo, impegnato a Udine sabato sera. Una piaga importante, che si aggiunge dunque alle altre indisponibilità, dove spicca su tutte quella di Jashari.

Il centrocampista, a lungo seguito in estate, a causa di una frattura al perone sinistro tornerà in campo solamente a novembre prossimo.