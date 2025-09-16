Terremoto Ducati: lasciano sia Marquez che Bagnaia | In Borgo Panigale rimangono senza piloti

Clamoroso epilogo0 nei rapporti tra la Ducati e i suoi due piloti: sia Bagnaia che Marquez potrebbero dire addio al termine della stagione

La MotoGP continua a parlare italiano e lo fa grazie al dominio incontrastato della Ducati. Il team di Borgo Panigale sta infatti per conquistare il suo quarto titolo piloti consecutivo e il sesto costruttori. Un’egemonia indiscutibile esaltata quest’anno dalle imprese di Marc Marquez.

Il 32enne pilota spagnolo alla guida della Ducati ufficiale ha conquistato 11 dei 16 Gran Premi finora disputati, ribadendo ancora una volta la sua schiacciante superiorità nei confronti di qualsiasi rivale.

Lo stesso Francesco Bagnaia, suo compagno di squadra nel team di Borgo Panigale, non ha potuto far nulla per opporsi allo strapotere del fuoriclasse di Cervera. Anzi, le vittorie a raffica di Marquez hanno mandato in crisi i rapporti tra il centauro torinese e la scuderia emiliana.

Una rottura a quanto pare insanabile, visto che a proposito di Bagnaia si vocifera con sempre maggiore insistenza di un addio al termine di questa tormentata stagione. Troppe le incomprensioni tra le parti per poter immaginare un futuro ancora insieme.

La Ducati si ritrova senza piloti, ecco perché

La carriera del futuro del pilota piemontese due volte campione del mondo potrebbe proseguire in Italia come pilota ufficiale dell’Aprilia, ma siamo ancora alle prime schermaglie e non è attualmente in piedi alcuna trattativa concreta.

Il problema per la Ducati è che lo stesso Marquez una volta conquistato il titolo iridato potrebbe decidere di trasferirsi altrove. Il campione spagnolo infatti nel corso della Gara Sprint del Gran Premio di Misano Adriatico è stato sonoramente fischiato e insultato da alcuni tifosi italiani.

Marquez è una furia, la sua reazione fa discutere

Mentre era al comando della Sprint Race Marquez è caduto e proprio in quel momento si sono chiaramente sentite grida di gioia e di giubilo provenire dalle tribune del circuito. Un atteggiamento che Marquez ha commentato nel post gara in conferenza stampa.

“L’esultanza di alcuni tifosi dopo la mia caduta? Si definiscono da soli. La cosa certa è che il mondiale è dei Marquez quest’anno”. Il risentimento dei tifosi italiani affonda le proprie origini dai tempi dell’accesissima rivalità tra lo stesso Marquez e Valentino Rossi. E dalle parti di Misano il ‘Dottore’ è ancora oggi considerato un vero e proprio idolo.