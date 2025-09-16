Siamo senza stadio: disastro in Serie A | Il club è in mezzo ad una strada, la FIGC valuta l’esclusione dal campionato

Scoppia un caso che ha del clamoroso in Serie A. Il grande club resta senza stadio per il campionato, interviene la Federazione.

Il campionato di Serie A è pronto a ripartire dopo la prima sosta per le nazionali della nuova stagione. Sono tanti gli spunti di interesse in vista della terza giornata, con quattro squadre che navigano a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti della nuova stagione.

Il match più atteso del fine settimana è senza ombra di dubbio il big match tra Juventus ed Inter. Le due squadre arrivano al derby d’Italia con umori opposti. I bianconeri di Igor Tudor hanno vinto le prime due giornate senza subire gol, al pari di Napoli e Roma. I nerazzurri, dopo aver dominato all’esordio contro il Torino, sono stati sconfitti a sorpresa dall’Udinese in casa.

Cristian Chivu vorrà rialzarsi al più presto dopo la battuta d’arresta di San Siro, e sogna di espugnare lo Stadium, anche per non perdere ulteriore terreno con i piani alti della classifica. Il derby d’Italia sarà anche l’occasione in cui debutterà la Refcam, telecamera ultramoderna che verrà montata alla base del microfono del direttore di gara.

Altra gara interessante è quella del Napoli di Antonio Conte, che farà visita alla Fiorentina di Pioli, ancora a secco di vittorie in campionato. I partenopei vogliono da subito lanciare un segnale alla concorrenza: non sarà facile strappare lo scudetto alla squadra azzurra questa stagione.

Riparte la Serie A ma spunta l’allarme stadio

Il Milan ospiterà in casa il Bologna, nel remake della finale di Coppa Italia vinta dai felsinei la scorsa stagione. La Lazio giocherà in trasferta contro il Sassuolo, unica squadra ancora a zero punti in campionato. La Roma invece ospiterà il Torino.

Ma, in attesa delle nuove sfide della terza giornata, rimbalza sul web il monito lanciato da Ezio Simonelli, presidente della Serie A.

Milan-Como in Australia: Simonelli non ha più dubbi

La questione riguarda la possibilità di disputare la sfida tra il Milan e il Como in Australia, vista l’indisponibilità di San Siro per via delle Olimpiadi invernali. La gara è in programma nel fine settimana dell’8 febbraio.

Il dirigente ha ammesso: “Per noi è un’esigenza e non un capriccio. A Milano San Siro è chiuso dal 24 gennaio al 14 febbraio. Il calendario è intasato e non abbiamo alternative.”