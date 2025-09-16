Champions League al via, la Juve ospita il Dortmund: anche Real Madrid e Arsenal in campo

Inizia oggi la League Phase della Champions League, con la Juve prima italiana a scendere in campo. I bianconeri ospitano il Borussia Dortmund. Tutte le gare in programma.

Sarà la Juventus la prima italiana a debuttare nella fase a campionato della Champions League 2025-26. Inizia oggi la League Phase della massima competizione europea, con un impegno da subito proibitivo per la squadra guidata da Igor Tudor.

La Juventus ospiterà in casa il Borussia Dortmund, nella prima giornata della nuova Champions League. La squadra tedesca è imbattuta in Bundesliga, dove sono arrivate due vittorie ed un pareggio nelle prime tre giornate di campionato. Bianconeri col morale alle stelle dopo la pirotecnica vittoria arrivata contro l’Inter, che ha proiettato la Vecchia Signora in cima alla classifica insieme al Napoli.

Domani toccherà invece a Inter ed Atalanta debuttare nella competizione europea. La squadra guidata da Cristian Chivu farà visita all’Ajax, dove il tecnico ha giocato per 4 stagioni. Gli orobici faranno visita ai campioni in carica del PSG. I parigini hanno strapazzato proprio l’Inter in finale la scorsa edizione, imponendosi per 5-0.

Il Napoli di Antonio Conte scenderà invece in campo giovedì sera, in casa del Manchester City di Pep Guardiola. Quattro impegni proibitivi e delicati per le squadre italiane, attese da subito da un banco di prova importante in Champions League.

Juve-Borussia e non solo: tutti gli appuntamenti della prima giornata Champions

Le prime due gare della nuova competizione andranno in scena oggi pomeriggio e vedranno affrontarsi l’Athletic Bilbao e l’Arsenal nei paesi baschi. In Olanda andrà invece in scena la sfida tra il PSV e la Royale Union Saint Gilloise.

In serata poi, oltre all’impegno dei bianconeri, spiccano diverse sfide interessanti. A partire da Tottenham-Villarreal, in programma a Londra. Riflettori puntati anche su Real Madrid-Marsiglia, oltre che sulla sfida tra Benfica e Qarabag.

Nuova Champions League al via, quante insidie per le italiane

Nei prossimi giorni tutte le italiane scenderanno in campo per debuttare nella fase a campionato della nuova edizione della Champions League. Si attendono conferme da Napoli e Juventus, che hanno totalizzato tre vittorie in altrettante gare di campionato.

L’Inter invece è a caccia di riscatto fuori dai confini nazionali, non è escluso che mister Chivu decida di cambiare tanti tasselli contro l’Ajax.