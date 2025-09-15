Un altro passo falso e sei fuori: Chivu avvisato da Marotta | Se salta c’è un clamoroso ritorno (non è Mourinho)

Ultima chance per il tecnico rumeno: in caso di esonero il presidente Beppe Marotta ha già contattato un altro mister. Si tratta di un clamoroso ritorno, ma non è quello di Mourinho.

Quello che si è giocato sabato pomeriggio è stato uno dei derby d’Italia più emozionanti della storia. Il 4-3 con cui la Juventus ha battuto l’Inter ha visto diversi colpi di scena. Dopo che è andata in vantaggio per ben due volte, la Vecchia Signora, è stata superata sul 3-2 dalla Beneamata.

Quando tutto sembrava ormai perduto però il club torinese ha rimontato nuovamente. Prima ha pareggiato la sfida con Thuram, che su punizione di Yildiz ha insaccato alle spalle di Sommer. Poi nel recupero è stato Adzic a siglare la rete del definitivo 4-3, con una gran botta da fuori, che però ha visto la complicità del portiere svizzero.

Detto ciò, se per la Juve questa vittoria ha portato grande entusiasmo, non si può dire lo stesso ovviamente per i nerazzurri. La squadra di Chivu ha perso due partite nelle prime tre di campionato, e si trova già a ben sei punti di distacco dal Napoli e proprio dai bianconeri. Di conseguenza come spesso accade in queste situazioni, anche il tecnico rumeno sta iniziando a vacillare.

Chivu a rischio esonero

Sebbene per ora dalla Pinetina non si stia parlando di esonero per l’ex allenatore del Parma, è chiaro che qualche altro passo falso potrebbe costargli la panchina.

Lo sa bene il presidente Beppe Marotta, che in sordina ha cominciato a valutare i nomi dei suoi possibili sostituti. E tra questi con grande sorpresa spicca quello di un grande ex, che ha già allenato i meneghini. E, al contrario di quanto si possa pensare, non stiamo parlando di José Mourinho.

Clamoroso ritorno in casa Inter: non è Mourinho

Sebbene si stia parlando parecchio del possibile ritorno di Mou sulla panchina interista in caso di esonero di Chivu, c’è un altro grande nome che sembrerebbe pronto a ritornare a San Siro, e a guidare i nerazzurri.

Stiamo parlando di Luciano Spalletti, che ha guidato la compagine milanese qualche anno fa riportandola in Champions League. E’ lui il nome preferito di Beppe Marotta, o almeno lo sarebbe secondo le solite indiscrezioni giornalistiche.