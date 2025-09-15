Si è sentito il fischio: analizzate le immagini di Juve-Inter | GRAVE ERRORE TECNICO, partita da ripetere

Anche quest’ultima sfida tra Juventus ed Inter ha avuto uno strascico polemico. Nel mirino dei tifosi c’è l’arbitro della gara Andrea Colombo

Non esiste Juventus-Inter che non porti con sé strascichi di natura polemica. E anche l’ultima sfida tra le due grandi del calcio italiano non ha fatto eccezione: il rocambolesco e spettacolare 4-3 a favore dei bianconeri è stato caratterizzato da clamorosi e continui colpi di scena.

Nessuno avrebbe scommesso un centesimo dopo la rete del 3-2 nerazzurro realizzata a metà della ripresa da Marcus Thuram ad una possibile e per molti inverosimile rimonta dei padroni di casa.

Invece il perentorio stacco di testa di Khephren Thuram e la splendida conclusione dalla distanza di Adzic hanno regalato alla squadra di Tudor un successo di vitale importanza, soprattutto per l’entusiasmo che ha generato in tutto l’ambiente.

Come accennato in precedenza però anche in questa sfida si è verificato un episodio molto discusso e peraltro decisivo: in occasione della rete decisiva di Adzic proprio Khephren Thuram si è reso autore di un intervento dubbio ai danni di Ange-Yoann Bonny.

Juventus-Inter finisce tra le polemiche, tifosi infuriati

L’arbitro della gara, il giovane fischietto lariano Andrea Colombo, non ha ritenuto di dover intervenire e neanche il VAR ha considerato l’azione degna di OFR. Una doppia decisione ampiamente dal commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli.

“Il VAR ha controllato due eventuali contatti nel contrasto tra Khephren Thuram e Bonny. In zona bassa tocca il pallone, poi c’è il contatto tra i piedi ma non ha rilevanza. Per quanto riguarda il colpo al volto che accusa Bonny va detto che il tocco è stato molto, molto leggero e che a mio parere è stato giusto lasciar correre e convalidare la rete di Adzic”.

I sostenitori nerazzurri si scatenano sui social

Alcuni tifosi dell’Inter hanno pubblicato su un account dedicato ai vice campioni d’Europa, “Inter UEA”, un fermo immagine in cui si vede il direttore di gara con il fischietto in bocca, forse in procinto di fermare l’azione incriminata.

C’è addirittura di garantisce di aver sentito il fischio di Colombo un attimo prima che Adzic lasciasse partire il micidiale tracciante che si è infilato nell’angolo alto alla destra di Sommer. In realtà niente di tutto questo è avvenuto poco prima del gol gol del definitivo 4-3 a favore della Juventus.