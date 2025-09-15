Ragà, dovete svegliarvi: Chivu prepara la rivoluzione | Con l’Ajax panchina 3 titolarissimi

Il tecnico nerazzurro, dopo la batosta in campionato con la Juve, è pronto a rivoluzionare la formazione: Già contro l’Ajax tre titolari possono sedersi in panchina.

Nel calcio il ruolo dell’allenatore è fondamentale non solo nella preparazione atletica e tattica, ma anche nella gestione delle partite in corso. Quando i risultati non arrivano o la squadra attraversa momenti di difficoltà, molti tecnici scelgono di apportare cambiamenti significativi alla formazione per cercare soluzioni alternative.

Le modifiche possono riguardare diversi aspetti. Uno dei più frequenti è il cambio di modulo, con l’obiettivo di rafforzare la difesa, rendere più incisivo l’attacco o aumentare il controllo del centrocampo. In altri casi, gli allenatori intervengono sostituendo giocatori chiave per introdurre atleti con caratteristiche diverse, in grado di modificare l’andamento della gara.

Anche l’approccio psicologico gioca un ruolo importante: alcune sostituzioni vengono effettuate per dare un segnale alla squadra, motivando i giocatori e mostrando la volontà di reagire. Inoltre, la gestione delle energie fisiche è spesso determinante, soprattutto in calendari fitti di impegni, dove l’inserimento di forze fresche può fare la differenza.

Questi cambiamenti non sempre portano i risultati sperati, ma fanno parte delle strategie adottate dagli allenatori per affrontare situazioni complesse. La capacità di adattarsi e modificare la formazione rappresenta quindi uno degli strumenti principali a disposizione dei tecnici nel calcio moderno.

Chivu prepara la rivoluzione

Un tecnico che sta pensando di rivoluzionare in maniera totale la squadra in vista dei prossimi impegni è senza dubbio Cristian Chivu. Reduce dal pesante ko con la Juve, e da quello precedente alla sosta con l’Udinese, l’allenatore interista sta facendo vari ragionamenti.

E stando a quanto filtra dalla Pinetina, sembrerebbe che il mister rumeno sia pronto a far sedere in panchina ben tre titolari. Vediamo di chi si tratta.

Tre grandi cambi di formazione per l’Ajax

Già per la sfida di Champions League con l’Ajax, in programma mercoledì sera ad Amsterdam, il tecnico interista sembra avere in mente ben tre cambi rispetto alla formazione che ha perso a Torino con la Juventus.

Il primo è tra i pali, dove Sommer è pronto a sedersi dopo la pessima prova offerta in campionato con i bianconeri. A seguire poi dovrebbero accomodarsi in panchina anche Carlos Augusto, in favore di Dimarco, e Mkhitaryan, che invece dovrebbe far posto a Zielinski.