Questo è troppo, me ne vado: Yildiz lascia di corsa la Continassa | Rottura totale con la società

Scoppia il caos alla Continassa, con Yildiz che se ne va di corsa dopo aver rotto in maniera definitiva con la società: ecco che cosa è successo.

Kenan Yildiz è considerato uno dei prospetti più interessanti del campionato di Serie A. Nato nel 2005 in Germania, di origini turche, è arrivato alla Juventus dopo l’esperienza nel settore giovanile del Bayern Monaco. Con la maglia bianconera ha completato il percorso formativo tra Primavera e Next Gen, fino al definitivo inserimento in prima squadra, dove ha dimostrato qualità tecniche e maturità fuori dall’ordinario per la sua età.

Il suo ruolo naturale è quello di trequartista o attaccante esterno, ma la sua duttilità gli consente di essere impiegato in diverse posizioni del reparto offensivo. Dotato di un ottimo controllo di palla, rapidità nello stretto e visione di gioco, Yildiz si è distinto anche per la capacità di incidere nei momenti decisivi. La Juventus lo considera un punto di riferimento tecnico, affidandogli spesso compiti importanti nonostante la giovane età.

A livello internazionale, Yildiz ha scelto di rappresentare la Turchia, con cui ha già collezionato presenze in nazionale maggiore. Le sue prestazioni lo hanno reso un elemento centrale anche nei piani della federazione turca in vista delle competizioni europee e mondiali. La crescita del giocatore continua a essere seguita con grande attenzione, confermando il suo ruolo di protagonista in Serie A e non solo.

Yildiz rompe con la società

Nonostante l’amore dei tifosi bianconeri, e anche del club, nei suoi confronti, il fantasista turco nei giorni scorsi ha rotto in maniera definitiva con la società.

Attenzione però, perché non si tratta della Juventus, ma di una famosa società di videogiochi, vale a dire EA, produttrice del famoso gioco di calcio in serie FC, ex FIFA.

Ecco che cosa è successo

Sul videogioco in questione, ogni calciatore ha un valore numerico, che arriva fino al 99, e che più è alto e più rende forte il giocatore. Ad Yildiz per questa stagione è stato assegnato un 79.

Numero basso per le sue doti, che non lo ha reso felice. Infatti il classe 2005 turco, scoprendo tale valore, è rimasto esterrefatto. Di sicuro si aspettava, come noi tutti, qualcosa di più.