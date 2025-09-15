Donnarumma, esordio da sogno nel Manchester City: 3-0 dei Citizens nel derby contro lo United

Gigio Donnarumma ha esordito alla grande tra i pali del Manchester City: la squadra di Guardiola ha spazzato via il Manchester United

Meglio di così non poteva cominciare la nuova avventura professionale di Gigio Donnarumma. Il 26enne portiere della Nazionale italiana dopo un’intera estate trascorsa da separato in casa con il Paris Saint Germain è stato acquistato dal Manchester City.

Un passaggio da una corazzata all’altra del calcio europeo, dai campioni d’Europa in carica a chi ha conquistato la Champions League non più tardi di due anni fa. Un cambiamento all’insegna dei massimi livelli del calcio continentale.

Dopo aver difeso la porta dell’Italia nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Estonia e Israele, l’ex numero uno del Milan ha fatto finalmente il suo esordio tra i pali della porta dei Citizens.

E lo ha fatto in una grande occasione, in una di quelle gare che caratterizzano l’intera stagione, almeno per i tifosi: il derby cittadino contro l’odiato Manchester United. Le due squadre si affrontavano in situazioni di classifica non proprio esaltanti.

Donnarumma chic, entra lui e Guardiola torna a vincere

Il City aveva solo 3 punti ed era reduce da due sconfitte consecutive in Premier League, mentre i Red Devils di punti ne avevano conquistati 4, appena uno in più dei cugini. La sfida andata in scena sul terreno dell’Etihad non ha avuto storia.

I Citizens hanno infatti liquidato la pratica con un perentorio 3-0 frutto delle reti realizzate da Foden e dal solito Erving Haaland autore di una sonante doppietta. Per la cronaca il City affronterà il Napoli nel match d’esordio della ‘fase campionato’ di Champions League.

Un derby senza storia e Gigio fa un figurone

Tornando a Donnarumma il suo debutto a difesa della porta degli ‘Sky Blues’ non poteva essere più esaltante. Oltre ad aver in qualche modo portato fortuna ai suoi nuovi compagni di squadra l’estremo difensore campano si è fatto applaudire per una bella deviazione al 61′ su una conclusione al volo velenosa di Mbeumo.

Nell’unica circostanza in cui è stato impegnato Gigio Donnarumma si è fatto trovare pronto. Insomma, la stagione per lui è iniziata sì in ritardo ma decisamente alla grande. Vedremo nel prosieguo se le sue prestazioni saranno all’altezza della sua indiscutibile fama. Ne hanno estremo bisogno sia la Nazionale che il Manchester City.