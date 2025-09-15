Ci scusiamo, abbiamo sbagliato: la Juve fa dietrofront su Vlahovic | Offerta ufficiale per il rinnovo del contratto

Clamorosa svolta in casa Juve: la società chiede scusa a Vlahovic e gli presente una proposta ufficiale al rialzo per rinnovare il contratto.

Il tema dei rinnovi di contratto rappresenta da sempre un aspetto delicato nel mondo del calcio. Le trattative tra calciatori e club non riguardano soltanto la durata dell’accordo e l’ingaggio, ma coinvolgono anche diritti d’immagine, bonus, clausole rescissorie e prospettive sportive. Questi elementi rendono spesso il negoziato complesso e prolungato, con conseguenze che possono influenzare sia il rendimento del giocatore sia la serenità dell’ambiente.

Quando un rinnovo tarda ad arrivare, le speculazioni sul futuro del calciatore si intensificano. Agenti e intermediari svolgono un ruolo centrale, cercando di ottenere le condizioni più favorevoli per i propri assistiti, mentre le società devono bilanciare esigenze economiche, obiettivi sportivi e strategie a lungo termine. La mancanza di un accordo può portare a tensioni che si riflettono sul rapporto tra atleta e club, fino a generare vere e proprie rotture.

In alcuni casi, il mancato rinnovo apre la strada a trasferimenti, con i club che preferiscono monetizzare prima della scadenza del contratto per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. In altri, si assiste a situazioni di stallo che si protraggono per mesi. I rinnovi rimangono dunque una fase cruciale della vita sportiva e gestionale delle società calcistiche.

Vlahovic-Juve, la quiete dopo la tempesta

Una situazione di questo tipo l’hanno vissuta la Juventus e Dusan Vlahovic nel corso degli ultimi mesi. Il centravanti serbo ha rifiutato il rinnovo al ribasso offertogli dalla società, che ha portato alla rottura tra le parti.

In estate si è parlato costantemente di un suo addio, che alla fine non si è concretizzato. E adesso, dopo che il classe 2000 ha offerto un importante aiuto alla squadra nelle prime uscite stagionali, si sta parlando addirittura di una ricongiunzione con i bianconeri.

Comolli riaccoglie Vlahovic?

Di recente il dg della Juve Damien Comolli ha usato parole al miele nei confronti del bomber serbo, facendo riaccendere la fiammella di un possibile rinnovo del contratto.

Non è da escludere infatti che qualora la Vecchia Signora si presentasse con una proposta più alta, le due parti possano accordarsi. Staremo a vedere dunque come andranno le cose e se davvero Vlahovic prolungherà con i bianconeri.