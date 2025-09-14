Un’altra perla dalle giovanili: la Juventus ha il nuovo Leao | Presto in prima squadra

Continua il gran lavoro della Juve a livello di settore giovanile, dove è presente il nuovo Rafa Leao: mister Igor Tudor lo convoca subito in prima squadra.

La Juventus si distingue per l’attenzione dedicata al settore giovanile, considerato un elemento strategico per la crescita del club a lungo termine. La società ha investito risorse nella formazione dei giovani calciatori, sviluppando programmi di allenamento mirati, strutture moderne e staff tecnico qualificato. L’obiettivo è favorire la crescita tecnica, tattica e mentale dei ragazzi, preparando giocatori pronti a competere a livello professionistico.

Negli ultimi anni, diversi talenti provenienti dalle squadre giovanili della Juventus hanno avuto l’opportunità di esordire in prima squadra. Questi innesti rappresentano un ponte tra il vivaio e il calcio professionistico, permettendo ai giovani di accumulare esperienza in campionati nazionali e competizioni internazionali. La promozione dei ragazzi dal settore giovanile alla prima squadra contribuisce anche a creare continuità nella filosofia di gioco e nello stile tecnico della società.

Oltre alla crescita sportiva, il club si concentra sulla formazione educativa e personale dei giovani, con programmi che favoriscono disciplina, responsabilità e comportamento professionale dentro e fuori dal campo. La Juventus continua a monitorare costantemente i progressi dei propri talenti, con l’obiettivo di integrare in maniera efficace nuovi giocatori nella rosa principale. Questo approccio rende il settore giovanile una componente centrale della strategia complessiva della società.

Juve, ecco il nuovo Leao

Da Soule a Huijsen, da Yildiz a Savona, passando per i vari Mbangula, Rouhi, Iling Jr, Barrenechea e tanti altri. Come detto la Juventus negli ultimi anni ha lanciato diversi giovani.

E molto probabilmente a breve ne verrà lanciato un altro in prima squadra da mister Igor Tudor, che sembra avere proprio le stimmate del campione. In tanti infatti lo paragonano a Rafael Leao. Vediamo di chi stiamo parlando.

Tudor lo vuole subito in prima squadra

Il giocatore di cui stiamo parlando è Destiny Elimoghale, classe ’09 che si sta mettendo in gran mostra sia nelle giovanili della Juventus che nelle selezioni minori della nazionale azzurra.

Il ragazzo è un esterno d’attacco, è sia per talento che per somiglianza fisica viene come detto paragonato a Rafa Leao. Staremo a vedere se anche il rendimento con i grandi sarà lo stesso. Speriamo dunque che Tudor lo convochi presto e ci faccia vedere di cosa è capace.