ULTIM’ORA JUVENTUS: è già fuori dalla Champions | Arriva il comunicato della UEFA

La Juventus ha iniziato la stagione con due vittorie in campionato, ma il futuro in Champions League appare già compromesso. Ecco perché

Due partite di campionato e altrettanti successi. La stagione della Juventus non poteva cominciare meglio. Con Igor Tudor confermato in panchina e una campagna acquisti che ha portato negli ultimi giorni rinforzi di alto livello i bianconeri si ritrovano a punteggio pieno insieme a Napoli e Roma.

L’obiettivo non dichiarato ma in realtà auspicato da dirigenti e staff tecnico è un ritorno al vertice della classifica e perché no, la conquista di uno scudetto che nella Torino bianconera manca da oltre cinque anni.

Se dunque in Italia la Juventus sembra di nuovo in grado di fare la voce grossa, la musica è del tutto diversa in Europa. Del resto non è un mistero che la coppa dalle grandi orecchie rappresenti una sorta di ossessione per tutto l’ambiente.

Il problema è che questa edizione della Champions League che avrà inizio tra poco meno di due settimane rischia di trasformarsi in un’autentica disfatta, una vera e propria Caporetto. Le indicazioni che arrivano in tal senso sono inequivocabili.

La Juventus esclusa dalla Champions League, tifosi gelati

Due anni fa la Juventus fu esclusa per un anno dalle competizioni europee a causa della condanna comminatagli dalla giustizia sportiva italiana per le cosiddette plusvalenze fittizie. A distanza di due anni lo scenario è per fortuna molto diverso.

La società che nel frattempo è andata incontro a profondi e radicali cambiamenti ha intrapreso un percorso molto più lineare e conforme alle proprie necessità economiche e finanziarie. Da questo punto di vista i rischi di un’esclusione per mancato rispetto delle regole sono stati azzerati.

Tudor mastica amaro, la Juventus è subito fuori

La Juventus disputerà regolarmente la Champions League ma secondo OPTA, la più importante società di statistica applicata al calcio, senza alcuna possibilità di aggiudicarsi il trofeo. Anzi, per essere più precisi la squadra di Tudor gode dello 0,6% di possibilità di conquistare la coppa dalle grandi orecchie nella finale di Budapest.

Una percentuale a dir poco miserrima, di gran lunga inferiore a quella di altre due squadre italiane: il Napoli infatti avrebbe l’1,4% di chance di vincere la Champions League mentre l‘Inter ha il 3% di possibilità. La Juventus però, sempre secondo OPTA, avrebbe il 16,2% di chance di accedere ai quarti di finale.