Siamo alle solite: ennesima aggressione ad un arbitro in Italia | Dirigente portato via di forza

Nuova aggressione nei confronti di un arbitro in Italia. Non si ferma l’allarme sicurezza per i direttori di gioco nel nostro paese. Il dirigente è stato allontanato con la forza dal campo.

L’Italia non è un paese per arbitri, un nuovo caso indigna il web e fa scattare il campanello d’allarme per l’ennesima volta per l’incolumità dei direttori di gara. La lista degli episodi di tensione e violenza che hanno coinvolto i fischietti nel nostro paese è decisamente corposa ed in continuo aggiornamento.

Nel mese di giugno ad Arezzo aveva destato scalpore quanto accaduto in un torneo Under 13. Un giovane arbitro è stato aggredito dal papà di un bambino che aveva partecipato ad un torneo commemorativo in Toscana. Una furia si è abbattuta nei confronti del direttore di gara negli spogliatoi, che lo ha costretto ad una prognosi di 40 giorni totali.

Dello stesso tenore un drammatico episodio accaduto settimane prima in Sicilia. Una squadra di Allievi Under 17 è stata addirittura esclusa dal campionato. Durante la sfida per i play off al termine del campionato la squadra giovanile del Riposto aggredì in mezzo al campo il direttore di gara di 19 anni.

Un evento che fece gridare allo scandalo i vertici AIA, l’Associazione italiana arbitri arrivò ad oscurare il proprio sito come forma di protesta. Dieci calciatori subirono squalifiche fino a 5 anni totali, ma il vizio di aggredire i direttori di gara sembra essere una piaga difficile da cancellare nei campi di calcio in Italia.

Nuova aggressione ad un arbitro in Italia

Anche nei passati giorni c’è stato un episodio che ha acceso discussioni e proteste sul web. A denunciarlo su Facebook è stato il profilo dell’ex arbitro italiano, Gianpaolo Calvarese.

Siamo nella Promozione pugliese e per il girone B si gioca la sfida tra Manduria e Ginosa. Nel corso della gara è stata espulsa la vice presidente del Manduria, che ha dato in escandescenza nei confronti del direttore di gara.

Dito medio all’arbitro, vice presidente nella bufera

La figura dirigenziale è stata espulsa per proteste mentre la sua squadra era sotto per 1-0. Di tutta risposta la vice presidente è entrata in campo con fare adirato.

La dirigente ha mostrato in più di un’occasione il dito medio al direttore di gara, rendendo necessario l’intervento dei calciatori per placare gli animi. Ora c’è attesa per capire quale sanzione verrà applicata nei suoi confronti.