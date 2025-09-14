Prima rescindo il contratto, poi torno in Italia: Nainggolan accetta l’offerta | Giocherà in Serie B

Il Ninja è pronto a tornare in Italia, ed ha già accettato l’offerta di una società. Giocherà in Serie B dopo aver rescisso il proprio contratto con il suo club attuale.

Radja Nainggolan è un calciatore belga di origini indonesiane. Centrocampista dinamico e dotato di grande temperamento, si è distinto per aggressività, corsa e capacità di inserirsi in zona offensiva. Dopo aver mosso i primi passi tra le giovanili del Germinal Beerschot, si è trasferito in Italia, trovando spazio prima al Piacenza e successivamente al Cagliari, club con il quale si è affermato in Serie A.

La consacrazione è arrivata con la maglia della Roma, dove ha disputato stagioni di alto livello diventando uno dei giocatori più rappresentativi della squadra giallorossa. Successivamente ha vestito la maglia dell’Inter, per poi tornare a Cagliari e chiudere la carriera tra esperienze in Belgio, Indonesia e nelle serie minori italiane. Nainggolan è stato apprezzato per la sua intensità e la capacità di influire sul ritmo della partita, ma la sua carriera è stata segnata anche da episodi di sregolatezza, dentro e fuori dal campo.

Alcuni atteggiamenti e scelte di vita non sempre in linea con le esigenze del professionismo hanno limitato le possibilità di raggiungere traguardi ancora più prestigiosi. Con la nazionale belga ha collezionato numerose presenze, pur restando escluso da alcune competizioni importanti. La sua figura resta quella di un talento forte e riconoscibile, che ha lasciato un’impronta particolare nel panorama calcistico internazionale.

Nainggolan pronto a tornare in Italia

Al momento il Ninja è sotto contratto con il Lokeren Temse, squadra di seconda divisione belga. Tuttavia si sta parlando di un suo possibile ritorno in Italia.

Infatti sembrerebbe che il centrocampista ex di Inter e Roma sia pronto a rescindere il suo contratto con questo club, per rientrare nel bel paese, con precisione in Serie B. Vediamo però in quale club.

Ecco chi vuole puntare sul Ninja

Le ultime indiscrezioni vorrebbero il Bari pronto a puntare sul centrocampista belga, per rinforzare la rosa e riportare un po’ d’entusiasmo in squadra.

Al momento ovviamente si tratta di una semplice ipotesi. Chissà però se questa si tramuterà in qualcosa di più nei prossimi giorni.