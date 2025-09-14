Piove sul bagnato: Sarri litiga a morte con un suo calciatore | In arrivo provvedimenti dalla società

Clamoroso Maurizio Sarri, il tecnico ha litigato duramente con uno dei giocatori più importanti del club. Arrivano provvedimenti da parte della società.

Non è stata un’estate tranquilla quella che ha coinvolto Maurizio Sarri e la Lazio del patron Claudio Lotito. Il club biancoceleste ha dovuto fare i conti col blocco del calciomercato in entrata, che non ha permesso al tecnico di accogliere nuovi rinforzi.

L’allenatore è tornato a Formello dopo il deludente finale di stagione della scorsa annata. La Lazio era partita in pompa magna sia in campionato che in Europa League sotto la gestione di Marco Baroni. I capitolini avevano chiuso anche la fase a campionato della competizione europea in vetta alla classifica. Nella seconda parte di stagione però i risultati sono stati decisamente più altalenanti.

I biancocelesti sono stati eliminati dall’Europa League per mano dei norvegesi del Bodo Glimt ed anche in Serie A non è andata meglio. All’ultima giornata di campionato la Lazio è stata sconfitta in casa dal Lecce, venendo scavalcata in classifica dalla Fiorentina. La settima posizione finale ha estromesso i capitolini da tutte le competizioni europee.

Il deludente bilancio stagionale ha portato il club guidato dal patron Claudio Lotito, aspramente contestato dalla piazza, a richiamare in sella Maurizio Sarri. Ma l’ex tecnico di Napoli e Juve ha dovuto fare i conti con le manovre di mercato bloccate in entrata.

Putiferio Sarri, rottura col big del club

L’esperto tecnico ha scelto di continuare ad allenare la Lazio nonostante i limiti sul mercato. Sarri cerca di fare di necessità virtù, e le prime due giornate in campionato hanno mostrato alti e bassi per la “nuova” Lazio.

Prima è arrivata la sconfitta sul campo del Como, che si è imposto per 2-0, poi alla prima in casa i biancocelesti si sono imposti con un rotondo 4-0 sul Verona. In attesa della prossima sfida col Sassuolo, emerge un retroscena clamoroso all’epoca dell’esperienza al Chelsea per il tecnico biancoceleste.

Cahill demolisce Sarri: “Ripetitivo e superstizioso”

A svelare la rottura col tecnico classe ’59 è stato Gary Cahill. All’epoca il difensore inglese era uno dei trascinatori del Chelsea ed ha avuto molti problemi col tecnico italiano, tanto da finire fuori rosa.

Al podcast One One ha dichiarato: ” Sarri era noioso, molto ripetitivo e superstizioso. Mi ha fatto impazzire. Tutti parlavano di Sarriball ma io non ho ancora capito cosa sia.”